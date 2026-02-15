Lotería

¿Le sonrió la suerte? Conozca los resultados del sorteo del 15 de febrero de El Sinuano Día y Noche

La realización de un nuevo sorteo despertó la ilusión de que la fortuna sonriera a un colombiano.

Redacción Loterías
15 de febrero de 2026, 2:38 p. m.
La jornada de este domingo 15 de febrero generó gran expectativa entre los seguidores de los juegos de azar, tras realizarse un nuevo sorteo de la Lotería El Sinuano en sus modalidades Día y Noche, uno de los chances más tradicionales y populares entre los apostadores en el inicio del año.

Los resultados fueron revelados durante la transmisión oficial en vivo, provocando reacciones inmediatas entre los jugadores. En el sorteo de El Sinuano Día, el número ganador fue el 4162, cifra que se difundió rápidamente a través de redes sociales y canales oficiales.

A este resultado se sumó la habitual “quinta”, anunciada por el canal Telecaribe, que en esta ocasión correspondió al número 0, completando así la combinación que dejó a los ganadores de la fecha.

Resultados de la lotería El Sinuano Día 15 de febrero

  • Número ganador de cuatro cifras: 4162
  • Número ganador de cinco cifras: 0
Resultados de la lotería El Sinuano Noche 15 de febrero

  • Número ganador de cuatro cifras: pendiente
  • Número ganador de cinco cifras: pendiente
Finalmente, se recordó que el próximo sorteo de El Sinuano Día y Noche se realizará el lunes 16 de febrero, a partir de las 2:30 de la tarde.

