La jornada de este lunes 19 de enero generó gran expectativa entre los seguidores de los juegos de azar, tras realizarse un nuevo sorteo de la Lotería El Sinuano en sus modalidades Día y Noche, uno de los chances más tradicionales y populares entre los apostadores en el inicio del año.

Resultados de la Antioqueñita Día y Tarde de este 19 de enero de 2026: conozca las combinaciones ganadoras

Los resultados fueron revelados durante la transmisión oficial en vivo, provocando reacciones inmediatas entre los jugadores. En el sorteo de El Sinuano Día, el número ganador fue el 5402, cifra que se difundió rápidamente a través de redes sociales y canales oficiales.

A este resultado se sumó la habitual “quinta”, anunciada por el canal Telecaribe, que en esta ocasión correspondió al número 9, completando así la combinación que dejó a los ganadores de la fecha.

Resultados de la lotería El Sinuano Día 19 de enero

Número ganador de cuatro cifras: 5402

Número ganador de cinco cifras: 9

Resultados de la lotería El Sinuano Noche 15 de enero

Número ganador de cuatro cifras: Pendiente

Número ganador de cinco cifras: Pendiente

Finalmente, se recordó que el próximo sorteo de El Sinuano Día y Noche se realizará el martes 20 de enero, a partir de las 2:30 de la tarde.