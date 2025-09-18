Los números ganadores de El Paisita Día y Noche, hoy 18 de septiembre; la fortuna pudo estar de su lado

Uno de los sorteos más seguidos por los antioqueños es El Paisita, la mejor oportunidad para darle un giro positivo a su suerte y transformar su vida.

El Paisita Día y Noche se ha consolidado como uno de los sorteos más tradicionales y cada día trae una sorpresa positiva al feliz ganador del sorteo.

Con miles de fieles jugadores, este sorteo mantiene la expectativa en Medellín y en el resto del departamento, donde cada número representa ilusión y esperanza.

En el sorteo número 14.465 realizado este jueves 18 de septiembre de 2025, el número ganador del premio mayor fue 9273.

La quinta balota corresponde al número 3.

Resultados del sorteo 14.465 de la lotería El Paisita Día

Tres primeras: 927.

Tres últimas: 273.

Cifra ganadora: 9273.

Quinta balota: 3.

Si usted no ha sido el ganador del premio mayor, todavía tiene varias opciones para ganar, pues el sorteo entrega múltiples oportunidades a quienes participan en sus modalidades Día y Noche, haciendo que sea una de las opciones predilectas de los juegos de azar en Colombia.

Resultados del sorteo 14.466 de la lotería El Paisita Noche

Cifras ganadoras:

Tres primeras: pendiente.

Tres últimas: pendiente.

Cifra ganadora: pendiente.

El plan de premios de la lotería El Paisita

Un acierto (última cifra): le dan 5 pesos por cada peso apostado.

le dan 5 pesos por cada peso apostado. Dos aciertos (últimas dos cifras): le dan 50 pesos por cada peso apostado.

le dan 50 pesos por cada peso apostado. Tres aciertos (últimas tres cifras): le otorgan 400 pesos por cada peso apostado y con combinado, 83 pesos por cada peso apostado.

le otorgan 400 pesos por cada peso apostado y con combinado, 83 pesos por cada peso apostado. Cuatro aciertos (todas las cifras): con este acierto le dan 4.500 pesos por cada peso apostado y con super combinado 308 pesos por cada peso apostado.

con este acierto le dan 4.500 pesos por cada peso apostado y con super combinado 308 pesos por cada peso apostado. En la actualidad, las loterías en Colombia brindan la oportunidad de acceder a premios millonarios mediante diferentes modalidades, todas bajo la regulación de Coljuegos.

La transmisión oficial la puede seguir a través de Teleantioquia y también por algunos canales de YouTube, donde miles de personas se conectan para verificar en directo si resultaron ganadores.

El siguiente sorteo de El Paisita tendrá lugar este viernes, 19 de septiembre, con transmisión en vivo y resultados disponibles en la página web Loterías de Hoy.