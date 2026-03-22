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Los sorteos más importantes en Colombia: consulte si ganó El Paisita Día, La Caribeña o El Dorado, este 22 de marzo

Estos fueron los números afortunados para el sorteo de este domingo.

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Redacción Loterías
22 de marzo de 2026, 2:39 p. m.
Estos son los resultados de los sorteos de este 22 de marzo.
Estos son los resultados de los sorteos de este 22 de marzo. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Los juegos de azar han gozado de popularidad en Colombia. Estos les han permitido a miles de personas recibir millonarias sumas de dinero que les han permitido cumplir metas.

Aunque las probabilidades de ganar no son altas, muchos apuestan día a día su dinero con la esperanza de resultar ganadores de los premios.

Cada vez, hay más interesados en jugar la lotería (imagen de referencia)
Hay muchos interesados en jugar la lotería (imagen de referencia). Foto: Getty Images

El Paisita, por un lado, ofrece dos oportunidades de ganar: el sorteo del día, que se realiza a las 2:00 p. m., y el de la noche, a las 6:00 p. m.

El Paisita Día - 22 de marzo

  • Premio mayor: 2097
  • La Quinta: 6
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El Paisita Noche - 22 de marzo

  • Premio mayor: (Pendiente)
  • Animal: (Pendiente)
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La Caribeña es otro ejemplo y se ha consolidado como una de las loterías más populares, ofreciendo premios millonarios, secos y aproximaciones, lo que amplía las posibilidades de ganar.

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La Caribeña Día - 22 de marzo

  • Premio mayor: (Pendiente)
  • La Quinta: (Pendiente)

La Caribeña Noche - 22 de marzo

  • Premio mayor: (Pendiente)
  • La Quinta: (Pendiente)
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En el caso de El Dorado, se juega a las 11:00 a. m. de lunes a sábado, mientras que los domingos y festivos tiene horarios especiales. En la noche, el sorteo se lleva a cabo a las 7:30 p. m.

Dorado Día - 22 de marzo

  • Premio mayor: (Pendiente)
  • La Quinta: (Pendiente)

Dorado Tarde - 22 de marzo

  • Premio mayor: Pendiente)
  • La Quinta: (Pendiente)

Dorado Noche - 22 de marzo

  • Premio mayor: (Pendiente)
  • La Quinta: (Pendiente)
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