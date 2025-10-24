Loterías
Lotería Antioqueñita Día y Tarde: mire si su número salió ganador en el sorteo de este viernes 24 de octubre
Este importante juego de azar celebró una nueva jornada de sorteos con combinaciones ganadoras.
La tradicional lotería La Antioqueñita llevó a cabo este viernes 24 de octubre una nueva jornada de sorteos, ofreciendo a los apostadores la oportunidad de participar en sus acostumbradas ediciones diarias: una en la mañana y otra en la tarde.
El primer sorteo del día, correspondiente al número 6093, se realizó a las 10:00 a. m., generando gran expectativa entre los seguidores habituales de este reconocido juego de azar, considerado uno de los más representativos del país.
En esta ocasión, el número afortunado fue el 9696, mientras que en el sorteo adicional denominado ‘La Quinta’, que brinda una posibilidad extra de ganar, la balota seleccionada fue la número 4.
Resultados de La Antioqueñita Día hoy, 24 de octubre de 2025
- Número ganador: 9696
- Quinta balota: 4
Por otro lado, la edición vespertina está programada para las 4:00 p. m. y podrá verse en transmisión en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde los jugadores podrán conocer los resultados en tiempo real.
Resultados de La Antioqueñita Tarde hoy, 24 de octubre de 2025
- Número ganador: pendiente
- Quinta balota: pendiente
Si aún no ha consultado los sorteos anteriores, estos fueron los resultados más recientes:
La Antioqueñita Día
- Sorteo del 23 de octubre de 2025: 6940 – Quinta balota: 7
- Sorteo del 22 de octubre de 2025: 4070 – Quinta balota: 9
- Sorteo del 21 de octubre de 2025: 2454 – Quinta balota: 4
La Antioqueñita Tarde
- Sorteo del 23 de octubre de 2025: 4835 – Quinta balota: 5
- Sorteo del 22 de octubre de 2025: 5576 – Quinta balota: 8
- Sorteo del 21 de octubre de 2025: 9322 – Quinta balota: 7
El próximo sorteo de La Antioqueñita Día se realizará este sábado 25 de octubre de 2025 a las 10:00 a. m., manteniendo viva la ilusión de miles de participantes que confían en la suerte y esperan convertirse en los próximos ganadores.