Lotería Antioqueñita Día y Tarde: mire si su número salió ganador en el sorteo de este viernes 24 de octubre

La tradicional lotería La Antioqueñita llevó a cabo este viernes 24 de octubre una nueva jornada de sorteos, ofreciendo a los apostadores la oportunidad de participar en sus acostumbradas ediciones diarias: una en la mañana y otra en la tarde.

El primer sorteo del día, correspondiente al número 6093, se realizó a las 10:00 a. m., generando gran expectativa entre los seguidores habituales de este reconocido juego de azar, considerado uno de los más representativos del país.

En esta ocasión, el número afortunado fue el 9696, mientras que en el sorteo adicional denominado ‘La Quinta’, que brinda una posibilidad extra de ganar, la balota seleccionada fue la número 4.

Resultados de La Antioqueñita Día hoy, 24 de octubre de 2025

Número ganador: 9696

Quinta balota: 4

Por otro lado, la edición vespertina está programada para las 4:00 p. m. y podrá verse en transmisión en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde los jugadores podrán conocer los resultados en tiempo real.

Resultados de La Antioqueñita Tarde hoy, 24 de octubre de 2025

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

Si aún no ha consultado los sorteos anteriores, estos fueron los resultados más recientes:

La Antioqueñita Día

Sorteo del 23 de octubre de 2025: 6940 – Quinta balota: 7

– Quinta balota: Sorteo del 22 de octubre de 2025: 4070 – Quinta balota: 9

– Quinta balota: Sorteo del 21 de octubre de 2025: 2454 – Quinta balota: 4

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 23 de octubre de 2025: 4835 – Quinta balota: 5

– Quinta balota: Sorteo del 22 de octubre de 2025: 5576 – Quinta balota: 8

– Quinta balota: Sorteo del 21 de octubre de 2025: 9322 – Quinta balota: 7