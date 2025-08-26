Lotería Astro Sol, resultado sorteo martes 26 de agosto de 2025: estos son los números ganadores

La Lotería Super Astro Sol publicó los resultados de su más reciente sorteo, que corresponde al número 5219, que jugó este martes 26 de agosto, a las 4 de la tarde.

Los números ganadores son: 6679

Últimos tres dígitos: 679

Últimos dos dígitos: 79

El signo ganador es: Géminis

Esta lotería es una de las más populares en el territorio colombiano, en la cual las personas pueden apostar desde 500 pesos, el valor mínimo del tiquete para participar, hasta 10.000 pesos, que corresponde al monto máximo por tiquete.

Posteriormente, la persona tendrá que elegir un número de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999, junto con la elección de un signo zodiacal para aumentar las posibilidades de ganar.

Para ganar el premio máximo, los cuatro dígitos deben ser los mismos que aparecen al azar en el sorteo. Además, el signo zodiacal debe coincidir con el que establece la balota ganadora.

La lotería brinda la posibilidad de premios menores, para los cuales la persona debe acertar en los últimos tres dígitos del número, o los últimos dos, más el signo.