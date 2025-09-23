Lotería Caribeña: revise los números premiados del sorteo Día y Noche del 23 de septiembre

Una de las alternativas favoritas para quienes disfrutan de los juegos de azar y desean tentar a la suerte es la lotería La Caribeña. Gracias a la confianza de los jugadores y a la emoción que despierta en cada sorteo, su popularidad ha crecido.

El martes 23 de septiembre de 2025 se realizó el sorteo número 7203 de la Lotería La Caribeña Día, en el cual el premio mayor, equivalente a 1.500 millones de pesos, fue para la combinación 9255 - 4.

Los participantes pueden seguir los resultados en directo por la señal de Telecaribe o verificar los números ganadores en la página web Loterías de Hoy.

Resultados sorteo 7203 de La Caribeña Día

Número ganador: 9255.

Quinta balota: 4.

Resultados sorteo 7204 de La Caribeña Noche

Número ganador: pendiente.

Quinta balota: pendiente.

En las últimas ediciones, los sorteos más recientes han entregado diferentes combinaciones ganadoras que mantienen la expectativa de los apostadores. Los resultados fueron:

La Caribeña Día

Sorteo del 22 de septiembre de 2025: 7687

Sorteo del 21 de septiembre de 2025: 8899

Sorteo del 20 de septiembre de 2025: 5652

La Caribeña Noche