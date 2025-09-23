Suscribirse

Lotería Caribeña: revise los números premiados del sorteo Día y Noche del 23 de septiembre

Los participantes pueden seguir los resultados en directo.

Redacción Loterías
23 de septiembre de 2025, 8:07 p. m.
Estos son los números ganadores del premio mayor de este chance, que juega todos los días en dos horarios.
Una de las alternativas favoritas para quienes disfrutan de los juegos de azar y desean tentar a la suerte es la lotería La Caribeña. Gracias a la confianza de los jugadores y a la emoción que despierta en cada sorteo, su popularidad ha crecido.

El martes 23 de septiembre de 2025 se realizó el sorteo número 7203 de la Lotería La Caribeña Día, en el cual el premio mayor, equivalente a 1.500 millones de pesos, fue para la combinación 9255 - 4.

Los participantes pueden seguir los resultados en directo por la señal de Telecaribe o verificar los números ganadores en la página web Loterías de Hoy.

Resultados sorteo 7203 de La Caribeña Día

  • Número ganador: 9255.
  • Quinta balota: 4.
Caribeña día: Resultado CARIBEÑA DIA del MARTES 23 de Septiembre de 2025.

Resultados sorteo 7204 de La Caribeña Noche

  • Número ganador: pendiente.
  • Quinta balota: pendiente.
CARIBEÑA NOCHE: Resultado CARIBEÑA NOCHE del MARTES 23 de Septiembre de 2025.

En las últimas ediciones, los sorteos más recientes han entregado diferentes combinaciones ganadoras que mantienen la expectativa de los apostadores. Los resultados fueron:

La Caribeña Día

  • Sorteo del 22 de septiembre de 2025: 7687
  • Sorteo del 21 de septiembre de 2025: 8899
  • Sorteo del 20 de septiembre de 2025: 5652

La Caribeña Noche

  • Sorteo del 22 de septiembre de 2025: 9812
  • Sorteo del 21 de septiembre de 2025: 2431
  • Sorteo del 20 de septiembre de 2025: 8020

