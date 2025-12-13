Lotería Chontico: conozca si fue el afortunado ganador de este sábado 13 de diciembre

La Lotería Chontico, tanto en su edición diurna como nocturna, sigue siendo una de las más tradicionales y populares en Colombia.

Su creciente aceptación se debe a la diversidad de modalidades de juego que ofrece, lo que permite a los apostadores tener múltiples oportunidades de ganar premios millonarios.

Con dos sorteos diarios, Chontico ofrece la posibilidad de jugar por la mañana con Chontico Día y por la noche con Chontico Noche, brindando a los jugadores la oportunidad de probar diferentes combinaciones de números y montos, aumentando así sus probabilidades de ganar el premio mayor.

En el sorteo más reciente, realizado el viernes 12 de diciembre de 2025, la combinación que podría cambiar la vida de un afortunado jugador fue el número 1839, acompañado de la balota especial conocida como “La Quinta”, que en esta ocasión correspondió al número 2.

Resultados de la Lotería Chontico Día hoy, 12 de diciembre de 2025

Premio mayor: 1839- 2

Tres últimas cifras: 839

Dos últimas cifras: 57

Número completo: 1839

Última cifra: 2

Resultados de la Lotería Chontico Noche hoy, 12 de diciembre de 2025

Premio mayor: 2055-7

Tres últimas cifras: 055

Dos últimas cifras: 55

Número completo: 2055

Última cifra: 7

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

12 de diciembre de 2025: 8357 - 2

11 de diciembre de 2025: 3023 - 7

10 de diciembre de 2025: 0026 - 9

Chontico Noche