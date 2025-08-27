Lotería Chontico Día, resultados del sorteo 8170 del 27 de agosto de 2025: esta es la combinación ganadora

Este martes 26 de agosto de 2025 se realizó el sorteo número 8169 de la Lotería Chontico, tanto en su edición de Día como en la de Noche.

Los seguidores del popular juego de azar permanecieron atentos a los resultados, que fueron divulgados en los espacios habituales.

Los números ganadores ya están disponibles en las plataformas oficiales, entre ellas el canal de YouTube Resultados de Loterías y Chances en Colombia, medio autorizado para difundir cada jornada los sorteos.

En cuanto al plan de premios, la Lotería Chontico ofrece atractivas oportunidades. El premio mayor otorga hasta 4.500 veces el valor apostado a quienes logren acertar las cuatro cifras del número ganador.

Si la jugada coincide únicamente con las tres últimas cifras, se entrega un pago de 400 pesos por cada peso apostado. También existen incentivos para quienes logren adivinar las dos primeras o las dos últimas cifras del resultado.

Lotería Chontico Día - sorteo 8170

Premio mayor: 3386 - 9

Tres últimos: 386

Dos últimos: 86

Cifra completa: 3386

Último número: 9

Este es el video compartido con los resultados del sorteo del 26 de agosto de 2025:

Lotería Chontico Noche - sorteo 8170

Premio mayor: pendiente

Tres últimos: pendiente

Dos últimos: pendiente

Cifra completa: pendiente

Último número: pendiente

Este es el video compartido con los resultados del sorteo del 25 de agosto de 2025:

En Colombia, los juegos de azar están bajo la regulación de Coljuegos, entidad encargada de velar por su legalidad y transparencia.

Las loterías que se realizan en el país representan una opción de entretenimiento y, al mismo tiempo, una oportunidad de aspirar a premios millonarios. Quienes deseen participar pueden hacerlo comprando de manera segura en puntos oficiales autorizados.

El próximo sorteo de la Lotería del Chontico se jugará el jueves 28 de agosto de 2025 en sus dos horarios habituales: a la 1:00 p. m. (edición día) y a las 8:00 p. m. (edición noche). Los resultados podrán ser consultados a través de los canales oficiales del sorteo.

Números ganadores de los últimos tres sorteos de la Lotería del Chontico

Edición Día

26 de agosto de 2025: número 8169 (Quinta-7)

25 de agosto de 2025: número 2506 (Quinta-7)

24 de agosto de 2025: número 6874 (Quinta-8)

Edición Noche