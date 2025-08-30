Loterías
Lotería Chontico Día y Noche: estos son los resultados del sábado 30 de agosto
Son muchos los colombianos que frecuentemente juegan esta lotería.
Este sábado 30 de agosto, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la lotería Chontico, una de las más populares y adquiridas en el país. Esta lotería juega en su versión Día y en su versión Noche.
“El primero es el Chontico Día que juega todos los días, incluido domingos y festivos a la 1 de la tarde, el segundo es el Chontico Noche que juega de Lunes a Viernes a las 7 de la noche, los sábados juega a las 10 de la noche y Domingos y Festivos juega a las 8 de la noche”, dice el portal de la lotería.
Resultados de la Lotería Chontico Día de este sábado
Premio mayor: 6165
Tres últimos: 165
Dos últimos: 65
Cifra completa: 6165
Último número: 1
Resultados de la Lotería Chontico Noche de este sábado
Premio mayor:
Tres últimos:
Dos últimos:
Cifra completa:
Último número:
Los premios de la lotería Chontico, tanto Día como Noche, son más que llamativos, por eso tantas personas en suelo cafetero la juegan a diario. Las ganancias varían de acuerdo con el número de aciertos y el precio del billete que se compró.
Hay muchas estrategias que la gente aplica para intentar ganar la lotería, pero no hay una ciencia exacta que ayude a atinarle a los números ganadores de cada lotería, en este caso, el Chontico.