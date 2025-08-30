Suscribirse

Lotería Chontico Día y Noche: estos son los resultados del sábado 30 de agosto

Son muchos los colombianos que frecuentemente juegan esta lotería.

Redacción Loterías
30 de agosto de 2025, 6:59 p. m.
Resultados Chontico.
Este sábado 30 de agosto, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la lotería Chontico, una de las más populares y adquiridas en el país. Esta lotería juega en su versión Día y en su versión Noche.

El primero es el Chontico Día que juega todos los días, incluido domingos y festivos a la 1 de la tarde, el segundo es el Chontico Noche que juega de Lunes a Viernes a las 7 de la noche, los sábados juega a las 10 de la noche y Domingos y Festivos juega a las 8 de la noche”, dice el portal de la lotería.

Resultados de la Lotería Chontico Día de este sábado

Premio mayor: 6165

Tres últimos: 165

Dos últimos: 65

Cifra completa: 6165

Último número: 1

Resultados de la Lotería Chontico Noche de este sábado

Premio mayor:

Tres últimos:

Dos últimos:

Cifra completa:

Último número:

Los premios de la lotería Chontico, tanto Día como Noche, son más que llamativos, por eso tantas personas en suelo cafetero la juegan a diario. Las ganancias varían de acuerdo con el número de aciertos y el precio del billete que se compró.

Hay muchas estrategias que la gente aplica para intentar ganar la lotería, pero no hay una ciencia exacta que ayude a atinarle a los números ganadores de cada lotería, en este caso, el Chontico.

