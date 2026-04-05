Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo de este domingo, 5 de abril de 2026

Este domingo, 5 de abril de 2026, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Lotería Chontico Día dejando como ganador el número 3458 - 5. Las balotas son contrastables con la transmisión oficial del evento y los canales oficiales de la entidad.

La cifra ganadora generó reacciones entre los jugadores, especialmente en regiones donde este sorteo tiene gran acogida, como el Valle del Cauca y el Cauca. La expectativa no se hizo esperar entre quienes tenían su apuesta en mano.

Se recomienda revisar cuidadosamente el billete, ya que además del premio principal también se registró una quinta con el número 5, lo que amplió las posibilidades de ganar y mantiene a muchos atentos a los resultados.

Resultados de la Lotería Chontico Día, 5 de abril de 2026

Premio mayor: 3458 - 5

Tres últimas cifras: 458

Dos últimas cifras: 58

Número completo: 3458

Quinta balota: 5

Resultados de la Lotería Chontico Noche, 5 de abril de 2026

Premio mayor: 1234 - 2

Tres últimas cifras: 234

Dos últimas cifras: 34

Número completo: 1234

Quinta balota: 2

Resultados Lotería del Cauca, sábado 4 de abril de 2026: conozca el número ganador

Los participantes del Chontico pueden jugar adquiriendo un billete o fracción oficial en puntos autorizados o a través de plataformas en línea. Para quedarse con el premio mayor, es necesario que la combinación coincida exactamente tanto en el número como en la quinta balota. Además, el juego contempla distintas modalidades de premio, cuyos detalles pueden consultarse en el respaldo del billete.

Se trata de otra opción dentro de los juegos de azar en Colombia que ofrece la posibilidad de obtener ganancias importantes bajo diferentes esquemas. Cabe recordar que estas actividades están reguladas por Coljuegos, por lo que, si desea participar en el Chontico Día o Noche, es recomendable hacerlo únicamente en puntos de venta oficiales.

Esta es una de las loterías más reconocidas y populares que despiertan interés en Colombia.