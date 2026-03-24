Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo de este martes 24 de marzo de 2026

La expectativa estuvo encendida hasta el último segundo en un nuevo sorteo de la Lotería Chontico, que se jugó este martes 24 de marzo de 2026. Cientos de apostadores siguieron atentos la transmisión, sin despegar la mirada de cada número que iba saliendo.

Al final, la suerte quedó definida con la combinación ganadora: 1251, que se llevó toda la atención de la jornada.

Resultados de los más recientes sorteos de la lotería Chontico Día y Noche Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Además del número principal, el sorteo también dejó una quinta de 6, cerrando así otra fecha cargada de ilusión para quienes esperaban acertarle al premio.

Resultados de la Lotería Chontico del día de hoy, 24 de marzo de 2026

Premio mayor: 1251 - 6

Tres últimas cifras: 251

Dos últimas cifras: 51

Número completo: 1251

Quinta balota: 6

Resultados de la Lotería Chontico Noche de hoy, 24 de marzo de 2026

Premio mayor: pendiente

Tres últimas cifras: pendiente

Dos últimas cifras: pendiente

Número completo: pendiente

Quinta: pendiente

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

23 de marzo de 2026: 8554 - 2

22 de marzo de 2026: 5323 - 6

21 de marzo de 2026: 8901 - 8

Chontico Noche

23 de marzo de 2026: 2342 - 0

22 de marzo de 2026: 6704 - 7

21 de marzo de 2026: 3890 - 9

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día miércoles 25 de marzo de 2026, en los horarios habituales.