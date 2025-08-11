Este lunes 11 de agosto de 2025, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Lotería Chontico. En su edición Día, el resultado del sorteo 8154 fue 6214 y la quinta balota fue el número 2.

Resultado del Chontico Día

Premio mayor: 6214 - 2

Tres últimos: 214

Dos últimos: 14

Cifra completa: 6214

Último número: 2

Este es el video compartido con los resultados del sorteo del 11 de agosto de 2025:

Resultado del Chontico Noche

Premio mayor: pendiente

Tres últimos: pendiente

Dos últimos: pendiente

Cifra completa: pendiente

Último número: pendiente

Este es el video compartido con los resultados del sorteo del 11 de agosto de 2025:

Números ganadores de los últimos tres sorteos de la Lotería del Chontico

Edición Día

10 de agosto de 2025: número 8334 (Quinta-2)

9 de agosto de 2025: número 2841 (Quinta-2)

8 de agosto de 2025: número 0547 (Quinta-6)

Edición Noche

10 de agosto de 2025: número 2864 (Quinta-0)

9 de agosto de 2025: número 4190 (Quinta-1)

8 de agosto de 2025: número 9362 (Quinta-1)

El próximo sorteo de la Lotería del Chontico se jugará el martes 12 de agosto de 2025 en sus dos horarios habituales: a la 1:00 p. m. (edición día) y a las 8:00 p. m. (edición noche). Los resultados podrán ser consultados a través de los canales oficiales del sorteo.

El plan de premios de la Lotería del Chontico

Premio mayor: si se aciertan las cuatro cifras del número ganador, podrá llevarse hasta 4.500 veces lo apostado.

si se aciertan las cuatro cifras del número ganador, podrá llevarse hasta Premio menor: si se aciertan las tres últimas cifras, se recibe un premio de 400 pesos por cada peso apostado.

si se aciertan las tres últimas cifras, se recibe un premio de También hay premios para quienes acierten los dos primeros o los dos últimos números.