Lotería Chontico: resultado de las ediciones día y noche del jueves 12 de marzo de 2026

La expectativa entre los apostadores volvió a sentirse este jueves, 12 de marzo, durante un nuevo sorteo de la Lotería Chontico, uno de los juegos de azar que suele reunir a numerosos seguidores atentos a la transmisión para conocer el resultado.

A medida que avanzaba el sorteo, muchos participantes seguían minuto a minuto el anuncio de las cifras, con la esperanza de que la suerte estuviera de su lado en esta jornada.

Millones siguieron la transmisión del Chontico Día. Foto: Getty Images / Chontico

Minutos después se confirmó la combinación ganadora del día: 5018. El número empezó a circular rápidamente entre los jugadores y se difundió en redes sociales y grupos de mensajería, donde quienes estaban pendientes del resultado compartieron la información casi en tiempo real.

Por último, el sorteo número 8367 cerró con la quinta: el número 6.

Resultados de la Lotería Chontico del Día de hoy, 12 de marzo de 2026

Premio mayor: 5018

Tres últimas cifras: 018

Dos últimas cifras: 18

Número completo: 5018

Quinta balota: 6

Resultados de la Lotería Chontico Noche de hoy, 12 de marzo de 2026

Premio mayor: pendiente

Tres últimas cifras: pendiente

Dos últimas cifras: pendiente

Número completo: pendiente

Quinta: pendiente

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día viernes 13 de febrero de 2026, en los horarios habituales.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

11 de marzo de 2026: 4886 - 0

10 de marzo de 2026: 4447 - 2

9 de marzo de 2026: 3720

Chontico Noche