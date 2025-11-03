Loterías
Lotería Chontico: resultados y número ganador del sorteo de este lunes, 3 de noviembre
Cada semana, miles de personas participan con la esperanza de convertirse en los próximos ganadores.
El fin de semana estuvo marcado por la emoción de las loterías y los juegos de azar, que millones de colombianos aprovechan para poner a prueba su suerte y aspirar a millonarios premios capaces de transformar sus vidas.
En el país existen más de 15 loterías, muchas organizadas por regiones. Es el caso del Chontico, el sorteo regional del Valle del Cauca, que se ha consolidado como una de las opciones preferidas por los apostadores gracias a sus sorteos frecuentes y su cercanía con los jugadores.
La mayoría de estas loterías fue creada como una alternativa de entretenimiento legal y responsable. Con el tiempo, han ganado popularidad por su confiabilidad y por la variedad de oportunidades que ofrecen a los jugadores.
El Chontico realiza dos sorteos principales: Chontico Día y Chontico Noche, que se celebran también los días sábados, domingos y festivos.
Cada sorteo entrega premios millonarios al número ganador y también ofrece categorías secundarias como secos, aproximaciones y combinaciones, aumentando las probabilidades de obtener un premio.
Resultados del 3 de noviembre
Sorteo Día
- Premio mayor: 2651.
- La Quinta: 3.
Sorteo Noche
- Premio mayor: pendiente.
- La Quinta: pendiente.
Para participar, basta con adquirir un billete o fracción en los puntos de venta autorizados o a través de canales digitales certificados.
El jugador puede elegir su número de la suerte o dejar que el sistema lo asigne de forma aleatoria, y luego esperar el sorteo según el calendario.