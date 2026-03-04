Loterías

Lotería Chontico: resultados y números ganadores de este miércoles, 4 de marzo de 2026

Estas fueron las combinaciones numéricas ganadoras en el sorteo de hoy.

Redacción Loterías
4 de marzo de 2026, 3:43 p. m.
El número completo y 'La quita' marcaron la suerte del Chontico Día y Noche
El número completo y 'La quita' marcaron la suerte del Chontico Día y Noche Foto: Getty Images / Chontico

Miles de jugadores estuvieron atentos desde temprano a cada balota y cada anuncio. Este miércoles, 4 de marzo, se realizó el sorteo 8359 de la Lotería Chontico, una cita que, como ya es costumbre, mantuvo la expectativa encendida durante toda la jornada.

¿Cayó su número? Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este miércoles, 4 de marzo

El número ganador fue el 8760 y no tardó en empezar a circular entre quienes seguían la transmisión minuto a minuto.

La jornada, además, tuvo sus dos emisiones tradicionales: Chontico Día y Chontico Noche, que sostienen la emoción desde la mañana hasta entrada la noche.

El broche final llegó con ‘La Quinta’, cuando la balota se detuvo en el número 9 y cerró oficialmente una nueva fecha de apuestas.

La combinación ganadora se difundió rápidamente en redes.
Millones siguieron la transmisión del Chontico Día. Foto: Getty Images / Chontico

Resultados de la lotería Chontico del día de hoy, 4 de marzo de 2026

Premio mayor: 8760 - 9

  • Tres últimas cifras: 760
  • Dos últimas cifras: 60
  • Número completo: 8760
  • Quinta: 9
YouTube video p0IS2Ir_oQw thumbnail

Resultados de la Lotería Chontico Noche de hoy, 4 de marzo de 2026

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimas cifras: pendiente
  • Dos últimas cifras: pendiente
  • Número completo: pendiente
  • Quinta: pendiente
YouTube video YMBV9jUrlYY thumbnail

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día jueves 5 de febrero de 2026, en los horarios habituales.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

  • 3 de marzo de 2026: 7293 - 8
  • 2 de marzo de 2026: 2514 - 7
  • 1 de marzo de 2026: 9426 - 1

Chontico Noche

  • 3 de marzo de 2026: 5933 - 3
  • 2 de marzo de 2026: 4635 - 7
  • 1 de marzo de 2026: 5658 - 3

Noticias Destacadas