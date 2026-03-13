Loterías

Lotería de Bogotá: resultados del jueves 12 de marzo de 2026

Se jugó un premio mayor de 10.000 millones de pesos.

Redacción Loterías
13 de marzo de 2026, 6:28 a. m.
Resultado lotería de Bogotá
La suerte volvió a girar este jueves, 12 de marzo de 2026, con una nueva edición de la Lotería de Bogotá, uno de los juegos tradicionales de azar en el país.

El sorteo número 2837, que se juega sobre las 11:00 de la noche, puso en juego un premio mayor de 10.000 millones de pesos.

Resultado del premio mayor

La combinación ganadora fue:

  • Número: 1867
  • Serie: 400
YouTube video ycmqoNDB5ZA thumbnail

Un plan de premios millonario

Para este sorteo, el esquema de premios mantuvo su estructura habitual, encabezada por el acumulado principal de 10.000 millones de pesos. Además, el plan incluyó:

  • Premio mayor: $10.000 millones
  • Premio seco: $1.000 millones
  • 2 premios secos: $500 millones
  • 3 premios secos: $200 millones
  • 6 premios secos: $50 millones
  • 10 premios secos: $20 millones
  • 30 premios secos: $10 millones

En las semanas anteriores, los resultados fueron los siguientes:

  • 5 de marzo de 2026: número 5989 de la serie 150
  • 25 de febrero de 2026: número 5816 de la serie 073
  • 20 de febrero de 2026: número 5870 de la serie 147
  • 12 de febrero de 2026: número 2762 de la serie 465