El día miércoles, 6 de agosto de 2025, no se llevó a cabo el sorteo 2806 de la Lotería de Bogotá, debido a que fue declarado como día no laboral en conmemoración del aniversario de la fundación de la ciudad.

Esta medida fue establecida por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, mediante la circular No. 016 del 1 de agosto de 2024, en concordancia con el Decreto Distrital 346 de 2007.

Se espera que el sorteo 2806 de Lotería de Bogotá se realice el día jueves, 7 de agosto de 2025.

Resultados del sorteo 2805 de la Lotería de Bogotá

Premio mayor de $14.000′000.000

Número 3158 de la serie 083

Esta es la imagen oficial compartida por la Lotería de Bogotá con los resultados del sorteo 2805 publicados en sus redes sociales:

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería de Bogotá

Sorteo del 31 de julio de 2025: número 7404 de la serie 452

de la serie Sorteo del 24 de julio de 2025: número 4698 de la serie 298

de la serie Sorteo del 17 de julio de 2025: número 9853 de la serie 445

El próximo sorteo de la Lotería de Bogotá se jugará el día jueves, 14 de agosto de 2025, a las 10:25 p.m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión y radio, y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Bogotá.

El plan de premios de la Lotería de Bogotá es el siguiente:

Premio mayor : $14.000 millones

: $14.000 millones 1 Premio Esmeralda : $1.000 millones

: $1.000 millones 1 Premio Monserrate : $300 millones

: $300 millones 2 Premios Cafeteros : $100 millones cada uno

: $100 millones cada uno 4 Premios Orquídeas : $50 millones cada uno

: $50 millones cada uno 5 Premios Cordilleras : $20 millones cada uno

: $20 millones cada uno 30 Premios Típicos: $10 millones cada uno