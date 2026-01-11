Loterías

Lotería de Boyacá: estos son los resultados del sábado 10 de enero de 2026

Por medio de las redes sociales se puede dar seguimiento al sorteo.

Redacción Loterías
11 de enero de 2026, 11:11 a. m.
La lotería jugó este sábado, 10 de enero.
La lotería jugó este sábado, 10 de enero. Foto: Redes sociales/Getty images/Montaje:Semana

Este sábado 10 de enero de 2026 se llevó a cabo el sorteo 4606 de la Lotería de Boyacá, donde un apostador se volvió en el feliz ganador del premio mayor de $15.000 millones.

Resultado del premio mayor sábado 10 de enero de 2026

Número ganador de $15.000 millones

  • Número: 9036
  • Serie: 207

Estos son todos los premios

Resultados de los 3 últimos sorteos

Las combinaciones ganadoras del premio mayor en los 3 últimos sorteos fueron:

  • Sábado 3 de enero de 2026: 4426– Serie 095
  • Sábado 27 de diciembre de 2025: 0152– Serie 209
  • Sábado 20 de diciembre de 2025: 7499– Serie 075

Plan de premios del sorteo de la Lotería de Boyacá

El plan de premios vigente para este sorteo está distribuido de la siguiente manera:

  • Premio Mayor: 15.000.000.000 $
  • Premio Fortuna: $1.000.000.000
  • Premio Alegría: 400.000.000 $
  • Premio Ilusión: 300.000.000 $
  • Premio Esperanza: 100.000.000 $
  • Premio Berraquera: 50.000.000 $
  • Premio Optimismo: 20.000.000 $
  • Premio Valentía: 10.000.000 $

