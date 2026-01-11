Lotería de Boyacá: estos son los resultados del sábado 10 de enero de 2026

Este sábado 10 de enero de 2026 se llevó a cabo el sorteo 4606 de la Lotería de Boyacá, donde un apostador se volvió en el feliz ganador del premio mayor de $15.000 millones.
Resultado del premio mayor sábado 10 de enero de 2026
Número ganador de $15.000 millones
- Número: 9036
- Serie: 207
Estos son todos los premios
Resultados de los 3 últimos sorteos
Las combinaciones ganadoras del premio mayor en los 3 últimos sorteos fueron:
- Sábado 3 de enero de 2026: 4426– Serie 095
- Sábado 27 de diciembre de 2025: 0152– Serie 209
- Sábado 20 de diciembre de 2025: 7499– Serie 075
Plan de premios del sorteo de la Lotería de Boyacá
El plan de premios vigente para este sorteo está distribuido de la siguiente manera:
- Premio Mayor: 15.000.000.000 $
- Premio Fortuna: $1.000.000.000
- Premio Alegría: 400.000.000 $
- Premio Ilusión: 300.000.000 $
- Premio Esperanza: 100.000.000 $
- Premio Berraquera: 50.000.000 $
- Premio Optimismo: 20.000.000 $
- Premio Valentía: 10.000.000 $