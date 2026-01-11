Lotería de Boyacá: estos son los resultados del sábado 10 de enero de 2026

Este sábado 10 de enero de 2026 se llevó a cabo el sorteo 4606 de la Lotería de Boyacá, donde un apostador se volvió en el feliz ganador del premio mayor de $15.000 millones.

Resultado del premio mayor sábado 10 de enero de 2026

Número ganador de $15.000 millones

Número: 9036

Serie: 207

Estos son todos los premios

Resultados de los 3 últimos sorteos

Las combinaciones ganadoras del premio mayor en los 3 últimos sorteos fueron:

Sábado 3 de enero de 2026: 4426– Serie 095

4426– Serie 095 Sábado 27 de diciembre de 2025: 0152– Serie 209

0152– Serie 209 Sábado 20 de diciembre de 2025: 7499– Serie 075

Plan de premios del sorteo de la Lotería de Boyacá

El plan de premios vigente para este sorteo está distribuido de la siguiente manera: