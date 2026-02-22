Lotería de Boyacá: estos son los resultados del sábado 21 de enero de 2026

Este sábado, 21 de enero de 2026, se llevó a cabo el sorteo 4611 de la Lotería de Boyacá, donde un apostador se convirtió en feliz ganador del premio mayor de $15.000 millones.

Resultado del premio mayor sábado 21 de enero de 2026

Número ganador de $15.000 millones

Número: 6625

Serie: 353

Estos son todos los premios

Resultados de los 3 últimos sorteos

Las combinaciones ganadoras del premio mayor en los 3 últimos sorteos fueron:

Sorteo del 14 de febrero de 2026 : número 4015 de la serie 164.

: número de la serie Sorteo del 7 de febrero de 2026 : número 5619 de la serie 138.

: número de la serie Sorteo del 31 de enero de 2026: número 8769 de la serie 402.

Plan de premios del sorteo de la Lotería de Boyacá

El plan de premios vigente para este sorteo está distribuido de la siguiente manera: