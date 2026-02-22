Loterías

Lotería de Boyacá: estos son los resultados del sábado 21 de enero de 2026

Por medio de las redes sociales se puede dar seguimiento al sorteo.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
22 de febrero de 2026, 6:13 a. m.
Con un premio mayor de 15.000 millones de pesos, la Lotería de Boyacá realizó uno de los sorteos más esperados.
Con un premio mayor de 15.000 millones de pesos, la Lotería de Boyacá realizó uno de los sorteos más esperados. Foto: Getty Images / Lotería de Boyacá

Este sábado, 21 de enero de 2026, se llevó a cabo el sorteo 4611 de la Lotería de Boyacá, donde un apostador se convirtió en feliz ganador del premio mayor de $15.000 millones.

Resultado del premio mayor sábado 21 de enero de 2026

Número ganador de $15.000 millones

  • Número: 6625
  • Serie: 353
YouTube video HG95XGXyDT0 thumbnail

Estos son todos los premios

Resultados de los 3 últimos sorteos

Las combinaciones ganadoras del premio mayor en los 3 últimos sorteos fueron:

  • Sorteo del 14 de febrero de 2026: número 4015 de la serie 164.
  • Sorteo del 7 de febrero de 2026: número 5619 de la serie 138.
  • Sorteo del 31 de enero de 2026: número 8769 de la serie 402.

Plan de premios del sorteo de la Lotería de Boyacá

El plan de premios vigente para este sorteo está distribuido de la siguiente manera:

  • Premio Mayor: 15.000.000.000 $
  • Premio Fortuna: $1.000.000.000
  • Premio Alegría: 400.000.000 $
  • Premio Ilusión: 300.000.000 $
  • Premio Esperanza: 100.000.000 $
  • Premio Berraquera: 50.000.000 $
  • Premio Optimismo: 20.000.000 $
  • Premio Valentía: 10.000.000 $

Más de Loterías

Estos son los cuatro dígitos y el signo que resultaron ganadores del reciente sorteo.

Super Astro Luna: números ganadores del sábado 21 de febrero de 2026

Lotería del Cauca.

Lotería del Cauca: estos fueron los números ganadores del sábado 21 de febrero

El Baloto regresó este miércoles con su sorteo número 2563 y la ilusión de un nuevo ganador.

Resultados del Baloto hoy | Vea los números ganadores de este sábado 21 de febrero del 2026

Super Astro Sol del 21 de febrero de 2026: los números ganadores y signo del sorteo 5366.

Super Astro Sol del 21 de febrero de 2026: los números ganadores y signo del sorteo 5366

Sinuano Día y Noche

Así quedaron los resultados de El Sinuano Día y Noche de este sábado, 21 de febrero de 2026

La edición nocturna cerró la jornada con gran expectativa.

Resultado del Chontico Día y edición Noche: revise si ganó este sábado 21 de febrero de 2026

La Antioqueñita Día y Tarde

Resultados de la Antioqueñita Día y Tarde: estos fueron los números que se llevaron el premio gordo el 21 de febrero

La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 28 de enero.

Números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña este 21 de febrero

Lotería de Santander - viernes 17 de otubre de 2025.

Lotería de Santander, sorteo del viernes 20 de febrero de 2026: ¿Tiene el número ganador del premio mayor?

Noticias Destacadas