Lotería de Boyacá: estos son los resultados del sábado 21 de enero de 2026

Este sábado, 21 de enero de 2026, se llevó a cabo el sorteo 4611 de la Lotería de Boyacá, donde un apostador se convirtió en feliz ganador del premio mayor de $15.000 millones.
Resultado del premio mayor sábado 21 de enero de 2026
Número ganador de $15.000 millones
- Número: 6625
- Serie: 353
Estos son todos los premios
Resultados de los 3 últimos sorteos
Las combinaciones ganadoras del premio mayor en los 3 últimos sorteos fueron:
- Sorteo del 14 de febrero de 2026: número 4015 de la serie 164.
- Sorteo del 7 de febrero de 2026: número 5619 de la serie 138.
- Sorteo del 31 de enero de 2026: número 8769 de la serie 402.
Plan de premios del sorteo de la Lotería de Boyacá
El plan de premios vigente para este sorteo está distribuido de la siguiente manera:
- Premio Mayor: 15.000.000.000 $
- Premio Fortuna: $1.000.000.000
- Premio Alegría: 400.000.000 $
- Premio Ilusión: 300.000.000 $
- Premio Esperanza: 100.000.000 $
- Premio Berraquera: 50.000.000 $
- Premio Optimismo: 20.000.000 $
- Premio Valentía: 10.000.000 $