Lotería de Boyacá, sábado 17 de enero de 2026: este fue el número ganador del premio mayor

Se llevó a cabo el sorteo número 4607 de la Lotería de Boyacá. Fue este sábado, 17 de enero de 2026, y dejó como número ganador el 8227 con la serie 134. La transmisión arrancó a partir de las 10:30 p.m.

Esta Lotería de Boyacá se consolida como una de las más jugadas y preferidas en todo el territorio colombiano, con numerosas personas probando su suerte de forma recurrente.

El próximo sorteo de la Lotería de Boyacá se llevará a cabo el sábado 24 de enero de 2026 (4608). En SEMANA le traeremos los resultados.

Sorteo 4607 de la Lotería de Boyacá: 17 de enero de 2026

Número ganador: 8227

Serie: 134

Plan de premios en la Lotería de Boyacá

No solo es el premio mayor. Repase las demás modalidades de premios que tiene la Lotería de Boyacá, donde aumentan las posibilidades de ganar en cada sorteo:

Premio Mayor: 15.000.000.000 $

15.000.000.000 $ Premio Fortuna: $1.000.000.000

$1.000.000.000 Premio Alegría: 400.000.000 $

400.000.000 $ Premio Ilusión: 300.000.000 $

300.000.000 $ Premio Esperanza: 100.000.000 $

100.000.000 $ Premio Berraquera: 50.000.000 $

50.000.000 $ Premio Optimismo: 20.000.000 $

20.000.000 $ Premio Valentía: 10.000.000 $

Últimos tres ganadores de la Lotería de Boyacá

También puede tener en cuenta cuáles han sido las últimas combinaciones que resultaron ganadoras en la Lotería de Boyacá:

Sábado 10 de enero de 2026: 9036 - Serie 207

Sábado 3 de enero de 2026: 4426– Serie 095

4426– Serie 095 Sábado 27 de diciembre de 2025: 0152– Serie 209

“Lotería de Boyacá, una entidad comprometida con la generación responsable de recursos económicos para contribuir al financiamiento de los servicios de salud y al bienestar de sus clientes“, reseña la entidad en su web oficial.

Y, luego, cierran con: “Opera con transparencia y eficacia dentro del monopolio regional de juegos de suerte y azar, contando con un equipo humano altamente comprometido que trabaja bajo procesos de calidad y mejoramiento continuo”.