Suscribirse

Lotería

Lotería de Boyacá: verifique si usted fue uno de los ganadores del sorteo del 22 de noviembre

Los resultados del sorteo se publican cada sábado en horas de la noche a través de los canales oficiales

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Loterías
23 de noviembre de 2025, 11:04 a. m.
La Lotería de Boyacá juega todos los sábados a las 10:40 de la noche.
La Lotería de Boyacá juega todos los sábados a las 10:40 de la noche. | Foto: Montaje: Semana con fotos de Getty Images

La Lotería de Boyacá continúa siendo protagonista cada sábado, gracias a sus millonarios premios y a la confianza que ha construido a lo largo de más de un siglo de historia. Su sorteo semanal se ha consolidado como una cita obligada para miles de jugadores que, con expectativa, esperan convertirse en los próximos afortunados.

Los resultados oficiales se publican cada sábado en horas de la noche y se difunden por sus canales digitales, incluida la transmisión a través de YouTube. La verificación del número, la serie y la fracción sigue siendo una tradición entre los apostadores, quienes revisan minuciosamente cada detalle con la esperanza de haber sido favorecidos.

Para el sorteo del sábado 22 de noviembre, estos fueron los resultados:

Número ganador del premio mayor de $15.000 millones

  • Número: 0056
  • Serie: 360

Plan de premios: múltiples oportunidades de ganar

  • Premio Mayor: $15.000 millones
  • Premio Fortuna: $1.000 millones
  • Premio Alegría: $300 millones
  • Premio Ilusión: entre $100 y $300 millones
  • Premios Berraquera: cuatro premios de $50 millones cada uno
  • Premios Optimismo: $20 millones para 15 ganadores
  • Premios Valentía: $10 millones (36 secos)

Además del premio principal, la Lotería de Boyacá ofrece una amplia variedad de secos y premios secundarios que aumentan las probabilidades de ganar, manteniendo viva la ilusión de quienes semana a semana confían en su suerte.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Claudia Lozano, de Noticias Caracol, reveló el calvario que vivió al someterse a cinco cirugías: “Desperté en UCI”

2. El embajador (e) de Estados Unidos en Colombia habló de la inclusión de Gustavo Petro en la lista Clinton; esto dijo

3. Video revela cómo volqueta sin frenos causó choque múltiple con 12 vehículos y tres heridos en Medellín

4. Abren las urnas en Magdalena para la elección atípica de gobernador. Esto es lo que está en juego

5. José Pékerman se va de generoso con la Selección Colombia: con esto salió a meses del Mundial

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Lotería de BoyacáLoteríasColjuegos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.