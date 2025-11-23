Lotería
Lotería de Boyacá: verifique si usted fue uno de los ganadores del sorteo del 22 de noviembre
Los resultados del sorteo se publican cada sábado en horas de la noche a través de los canales oficiales
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
La Lotería de Boyacá continúa siendo protagonista cada sábado, gracias a sus millonarios premios y a la confianza que ha construido a lo largo de más de un siglo de historia. Su sorteo semanal se ha consolidado como una cita obligada para miles de jugadores que, con expectativa, esperan convertirse en los próximos afortunados.
Los resultados oficiales se publican cada sábado en horas de la noche y se difunden por sus canales digitales, incluida la transmisión a través de YouTube. La verificación del número, la serie y la fracción sigue siendo una tradición entre los apostadores, quienes revisan minuciosamente cada detalle con la esperanza de haber sido favorecidos.
Para el sorteo del sábado 22 de noviembre, estos fueron los resultados:
Número ganador del premio mayor de $15.000 millones
- Número: 0056
- Serie: 360
Plan de premios: múltiples oportunidades de ganar
- Premio Mayor: $15.000 millones
- Premio Fortuna: $1.000 millones
- Premio Alegría: $300 millones
- Premio Ilusión: entre $100 y $300 millones
- Premios Berraquera: cuatro premios de $50 millones cada uno
- Premios Optimismo: $20 millones para 15 ganadores
- Premios Valentía: $10 millones (36 secos)
Además del premio principal, la Lotería de Boyacá ofrece una amplia variedad de secos y premios secundarios que aumentan las probabilidades de ganar, manteniendo viva la ilusión de quienes semana a semana confían en su suerte.