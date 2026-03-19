Lotería de Cundinamarca ahora entregará $10.000 millones más: anuncian aumento de su plan de premios

Con el paso del tiempo, la lotería se ha convertido en un juego atractivo para millones de colombianos, que le juegan a su suerte la posibilidad de volverse millonarios y con ello cambiar completamente su estilo de vida. Una de las más importantes es la Lotería de Cundinamarca, que desde hace décadas ha entregado millones en premios y ha llenado de ilusión a muchos.

SEMANA conversó con la gerente de la Lotería de Cundinamarca, Maribel Córdoba, quien habló de las apuestas que tiene para el 2026 y de una novedad que llamará la atención de miles de usuarios.

Estas fueron las principales cifras del popular sorteo. Foto: Montaje El País: 123RF/ Lotería de Cundinamarca

La directiva aseguró que la lotería registró un buen crecimiento en 2025, gracias a las distintas estrategias comerciales y la fidelización de sus clientes. “Logramos cerca de los $ 60.000 millones en ventas, una cifra que no solo representa un crecimiento frente a 2024“, indicó.

Resultados de la Lotería de Cundinamarca del 16 de marzo de 2026

Además destacó que uno de los grandes beneficiados con el éxito de la Lotería es el sistema de Salud colombiano. Esto dado que por cada billete comprado, hay un aporte al régimen subsidiado del sistema, que está dirigido a las personas que no pueden aportar para pagar su EPS. “Las 15 loterías del país casi aportamos un billón de pesos a la salud de los colombianos durante el 2025 y la Lotería de Cundinamarca llegó a casi 18.000 millones de pesos en aportes”, precisó.

Son varios los esfuerzos que ha hecho la lotería para aumentar su plan de premios. Foto: Lotería de Cundinamarca

La directiva dio una novedad en medio de sus declaraciones, asegurando que para 2026 hay una apuesta por un nuevo plan de premios, que llamaría más la atención de los apostadores y de quienes ven en estos juegos una oportunidad para cumplir sus sueños.

Verifique su número: resultados del jueves, 19 de marzo de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Aseguró que el plan de premios pasará de $18.000 millones a los 28.000 millones de pesos. Respecto al premio mayor, este pasará de $6.000 millones a $10.000 millones de pesos.

Entregarán una nueva cifra en premios. Foto: Getty Images/iStockphoto

Indicó que el incremento no solo hace más atractivo al producto sino que también entra a beneficiarlos en medio de la competencia en un mercado competido con otros sorteos.