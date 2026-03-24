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Lotería de Cundinamarca: sorteo del martes 24 de marzo de 2026

Cada semana, los colombianos pueden apostar para ganar el premio mayor.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Semana
24 de marzo de 2026, 10:43 p. m.
Lotería de Cundinamarca
Lotería de Cundinamarca Foto: Getty Images - Lotería de Cundinamarca / Montaje: Semana

Este día, los amantes de los juegos de azar y las loterías se conectan a la transmisión oficial de la Lotería de Cundinamarca con el fin de conocer el resultado de un nuevo sorteo.

Las loterías en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades.

Estos son los resultados del sorteo más reciente de la Lotería de Cundinamarca, la cual juega todos los lunes en la noche.
Estos son los resultados del sorteo más reciente de la Lotería de Cundinamarca, la cual juega todos los lunes en la noche. Foto: Lotería de Cundinamarca

Es importante tener en cuenta que estos juegos de azar a nivel nacional son regulados por Coljuegos y, para evitar ser víctima de estafas, es crucial adquirirlos a través de los puntos oficiales.

El día martes 24 de marzo de 2026, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Lotería de Cundinamarca. El número ganador para el premio mayor de 6.000 millones de pesos fue el XXXX, de la serie XXX.

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Resultados del último sorteo de la Lotería de Cundinamarca

Premio mayor de $ 10.000.000.000

  • Número XXXX de la serie XXX.
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Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería de Cundinamarca

  • Sorteo del 16 de marzo de 2026, número 2758 de la serie 023.
  • Sorteo del 9 de marzo de 2026, número 5744 de la serie 238.
  • Sorteo del 2 de marzo de 2026, número 7346 de la serie 084.

El próximo sorteo de la Lotería de Cundinamarca se jugará el día 30 de marzo de 2026 a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Cundinamarca.

Resultados de la Lotería de Cundinamarca del 16 de marzo de 2026

El plan de premios de la Lotería de Cundinamarca es el siguiente

  • Premio mayor: $ 10.000.000.000
  • Bolsa millonaria: 500.000.000
  • Super Tunjo: 300.000.000
  • Guaca secreta: 100.000.000
  • Tesoros adicionales: $ 10.000.000,$ 20.000.000 y $ 50.000.000