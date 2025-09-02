Suscribirse

Loterías

Lotería de la Cruz Roja: números ganadores del sorteo del 2 de septiembre de 2025

Esta lotería se juega todos los martes desde las 10:55 de la noche.

Redacción Loterías Revista Semana

Semana entrega el mejor análisis y opinión de los hechos y noticias más importantes de Colombia y el mundo.

3 de septiembre de 2025, 3:59 a. m.
Lotería Cruz Roja
Lotería de la Cruz Roja. | Foto: Montaje Semana

En la noche del 3 de septiembre la lotería de la Cruz Roja desarrolló el sorteo 3117, en el cual se disputaron diversos secos y un premio mayor de 8.000 millones.

En esta nueva edición los colombianos probaron suerte por medio de una de las loterías tradicionales del país.

Resultados del sorteo 3117 de la lotería de la Cruz Roja

Premio mayor de 8.000 millones de pesos.

  • Número ganador: 8658 de la serie 077.
Estos han sido los ganadores de los últimos 3 sorteos de la Cruz Roja

  • 26 de agosto de 2025: 2782, serie 208.
  • 19 de agosto de 2025: 0384, serie 168.
  • 12 de agosto de 2025: 5050, serie 147.

Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de la lotería. La lotería de la Cruz Roja puede ser comprada en diversos negocios y por medio de las plataformas comerciales de la marca.

Este es el plan de premios de la lotería de la Cruz Roja para el 2025

  • Premio mayor, el cual otorga $ 5.000.000.000,00.
  • Seco 1: $ 200.000.000,00.
  • Secos 4: $ 50.000.000,00.
  • Secos 17: $ 30.000.000,00.
  • Secos 20: $ 20.000.000,00.
  • Secos 20: $ 10.000.000,00.

Por medio de las loterías, miles de colombianos han logrado ganar importantes cifras de dinero para cumplir sus sueños. Además, los programas de salud se han visto beneficiados por las contribuciones de este sector.

El próximo sorteo se desarrollará el martes 9 de septiembre de 2025.

Lotería Cruz RojaResultados LoteríaJuegos de azar

Noticias Destacadas

