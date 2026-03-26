Lotería de Manizales del 25 de marzo de 2026: revise si ganó el premio mayor

La Lotería de Manizales realizó este miércoles 25 de marzo de 2026 su sorteo semanal, uno de los más esperados por los apostadores en el país. Con un premio mayor de 2.600 millones de pesos en juego, miles de jugadores estuvieron atentos al resultado del sorteo número 4948, que se lleva a cabo cada miércoles a las 11:00 de la noche.

Resultado del sorteo 4948 de este miércoles

En esta oportunidad, el número ganador del premio mayor fue el:

Número: 6375

Serie: 067

Este resultado define al nuevo millonario de la jornada, en un sorteo que mantiene su tradición semanal y que continúa posicionándose como una de las loterías regionales más seguidas en Colombia.

Historial reciente de resultados

Los números ganadores de las últimas semanas permiten a los jugadores identificar tendencias o simplemente hacer seguimiento a la suerte reciente. Estos han sido los resultados más recientes:

18 de marzo de 2026: 4948 - 154

4948 - 154 11 de marzo de 2026: 2202 - 309

2202 - 309 4 de marzo de 2026: 7525 - 273

Cada sorteo mantiene la expectativa entre los apostadores habituales, quienes semana a semana prueban su suerte con diferentes combinaciones.

En el caso de premios superiores a los 100 millones de pesos, el proceso debe realizarse directamente en la sede principal de la Lotería de Manizales, ubicada en el edificio Administrativo Municipal CAM, en la Calle 19 No. 21-44, en la ciudad de Manizales.