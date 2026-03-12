Lotería de Manizales: estos son los resultados de este miércoles 11 de marzo de 2026

La noche de este miércoles 11 de marzo no podía culminar sin una nueva edición del sorteo de la Lotería de Manizales, una de las favoritas de los aficionados de los juegos de azar debido a las altas sumas de dinero que se pueden llegar a entregar a los ganadores.

Como es costumbre, el sorteo inició sobre las 11:00 de la noche y apenas unos minutos después se dio a conocer el esperado número ganador, el cual fue el 2202 de la serie 309; el poseedor de dicho billete ganó el monto de 2.600 millones de pesos.

Sin embargo, si no acertó el número ganador, aún tiene muchas probabilidades de ganar, puesto que la Lotería de Manizales entrega también los siguientes premios secos:

10 de 40 millones

10 de 50 millones

10 de 60 millones

10 de 80 millones

5 de 100 millones

3 de 200 millones

2 de 300 millones

Un Gana Siempre de 1.500 millones

Para revisar si usted fue uno de los ganadores de este importante sorteo, se recomienda acudir directamente a la página web, en donde está la opción “consulta si ganaste”. Ahí debe digitar el número de su boleto, la serie y seleccionar el sorteo y automáticamente el sistema le arrojará si usted es uno de los ganadores.