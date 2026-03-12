Loterías

Lotería de Manizales: estos son los resultados de este miércoles 11 de marzo de 2026

Así fue el sorteo número 4946 de la Lotería de Manizales.

Redacción Loterías
12 de marzo de 2026, 7:05 a. m.
Lotería de Manizales - 11 de marzo de 2026.
Lotería de Manizales - 11 de marzo de 2026. Foto: Getty Images y logo Lotería de Manizales.

La noche de este miércoles 11 de marzo no podía culminar sin una nueva edición del sorteo de la Lotería de Manizales, una de las favoritas de los aficionados de los juegos de azar debido a las altas sumas de dinero que se pueden llegar a entregar a los ganadores.

Como es costumbre, el sorteo inició sobre las 11:00 de la noche y apenas unos minutos después se dio a conocer el esperado número ganador, el cual fue el 2202 de la serie 309; el poseedor de dicho billete ganó el monto de 2.600 millones de pesos.

YouTube video bL5GLk0PwFw thumbnail

Sin embargo, si no acertó el número ganador, aún tiene muchas probabilidades de ganar, puesto que la Lotería de Manizales entrega también los siguientes premios secos:

  • 10 de 40 millones
  • 10 de 50 millones
  • 10 de 60 millones
  • 10 de 80 millones
  • 5 de 100 millones
  • 3 de 200 millones
  • 2 de 300 millones
  • Un Gana Siempre de 1.500 millones

Para revisar si usted fue uno de los ganadores de este importante sorteo, se recomienda acudir directamente a la página web, en donde está la opción “consulta si ganaste”. Ahí debe digitar el número de su boleto, la serie y seleccionar el sorteo y automáticamente el sistema le arrojará si usted es uno de los ganadores.

