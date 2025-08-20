Suscribirse

Loterías

Lotería de Manizales: resultado sorteo 4918 del 20 de agosto de 2025

Descubra si ganó el premio mayor de la Lotería de Manizales en el sorteo 4918 que juega todos los miércoles en la noche.

Redacción Semana
21 de agosto de 2025, 3:22 a. m.
La Lotería de Manizales juega todos los miércoles.
Tomada de Facebook: Lotería de Manizales | Foto: Tomada de Facebook: Lotería de Manizales

El miércoles 20 de agosto de 2025 se realizó el sorteo 4918 de la Lotería de Manizales. El número ganador para el premio mayor de 2.600 millones de pesos fue el XXXX de la serie XXX.

Resultados del sorteo 4918 de la Lotería de Manizales

Premio mayor de 2.600 millones de pesos

  • Número XXXX de la serie XXXX.

Este es el video compartido con los resultados del sorteo:

YouTube video player

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería de Manizales

  • Sorteo del miércoles 13 de agosto de 2025: número 2125 de la serie 220
  • Sorteo del miércoles 6 de agosto de 2025: número 9198 de la serie 129
  • Sorteo del miércoles 30 de julio de 2025: número 1503 de la serie 230

El próximo sorteo de la Lotería de Manizales se jugará el miércoles 20 de agosto de 2025 a las 11:00 p. m. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web oficial de la Lotería de Manizales.

¿Dónde reclamar el premio de la Lotería de Manizales?

Los premios de la Lotería de Manizales se pueden reclamar en cualquiera de sus agencias autorizadas en Colombia, presentando el billete original y la cédula de ciudadanía. En el caso de premios superiores a 100 millones de pesos, el cobro debe hacerse directamente en la sede principal, ubicada en el Administrativo Municipal CAM – Calle 19 No. 21-44, Manizales.

Las loterías en Colombia son reguladas por Coljuegos y ofrecen la posibilidad de ganar sumas millonarias en distintas modalidades.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Así fue el plan de los hinchas de Millonarios para tirar zapatos en El Campín: todo estaba organizado

2. Los números de la suerte de cada signo del horóscopo chino para ganar la lotería en la tercera semana de agosto, según la IA

3. Terror en el aire: avión con 167 pasajeros a bordo debió aterrizar de emergencia por un motor “completamente destruido”

4. Una montaña rusa llamada Yankees: de un juego casi perfecto a expulsión en la décima entrada

5. ‘Desafío Siglo XXI’: un equipo exige cambio de capitán y estas son las razones de los integrantes

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Lotería

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.