Lotería de Manizales: resultados del primer sorteo del 2026

La Lotería de Manizales realizó en la noche del miércoles, 7 de enero de 2026 su sorteo número 4.937, celebrado a las 11:00 p. m., hora oficial en la que esta lotería estatal confirma semanalmente los números ganadores.

Esta tradicional lotería de Colombia se juega únicamente los miércoles, y sus premios están respaldados por empresas industriales y comerciales del Estado, tal como lo establece la normatividad colombiana sobre juegos de suerte y azar.

Resultado del premio mayor — Lotería de Manizales

El premio mayor por $2.600 millones quedó en manos del siguiente número:

Número: 5988

Serie: 324

Resultados anteriores

La lotería, que solo juega los miércoles, ha dejado los siguientes registros en sus sorteos más recientes:

30 de diciembre de 2025: 4997– Serie 047

4997– Serie 047 24 de diciembre de 2025: 0676 – Serie 050

0676 – Serie 050 17 de diciembre de 2025: 4037 – Serie 059

4037 – Serie 059 10 de diciembre de 2025: 1868 – Serie 214

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Manizales?

Los ganadores pueden reclamar su premio en cualquiera de las agencias autorizadas de la red de loterías en Colombia, cumpliendo siempre con los requisitos mínimos establecidos por la regulación nacional.

Requisitos generales para el cobro

Para reclamar cualquier premio, es indispensable presentar:

El billete o fracción original, en perfecto estado, sin tachaduras ni alteraciones.

La cédula de ciudadanía del ganador o ganadora.

Estos lineamientos están respaldados por la Ley 643 de 2001 y las disposiciones de Coljuegos, que regulan los juegos de suerte y azar territoriales y establecen los mecanismos de control de premios.