Loterías
Lotería de Manizales: resultados sorteo 4917 del 13 de agosto de 2025
Descubra si ganó el premio mayor de la Lotería de Manizales en el sorteo 4917 que juega todos los miércoles en la noche.
El miércoles 13 de agosto de 2025 se realizó el sorteo 4917 de la Lotería de Manizales. El número ganador para el premio mayor de 2.600 millones de pesos fue el 2125 de la serie 220.
Resultados del sorteo 4917 de la Lotería de Manizales
Premio mayor de 2.600 millones de pesos
- Número 2125 de la serie 220.
Este es el video compartido con los resultados del sorteo:
Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería de Manizales
- Sorteo del miércoles 6 de agosto de 2025: número 9198 de la serie 129
- Sorteo del miércoles 30 de julio de 2025: número 1503 de la serie 230
- Sorteo del miércoles 23 de julio de 2025: número 8520 de la serie 009
El próximo sorteo de la Lotería de Manizales se jugará el miércoles 20 de agosto de 2025 a las 11:00 p. m. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web oficial de la Lotería de Manizales.
¿Dónde reclamar el premio de la Lotería de Manizales?
Los premios de la Lotería de Manizales se pueden reclamar en cualquiera de sus agencias autorizadas en Colombia, presentando el billete original y la cédula de ciudadanía. En el caso de premios superiores a 100 millones de pesos, el cobro debe hacerse directamente en la sede principal, ubicada en el Administrativo Municipal CAM – Calle 19 No. 21-44, Manizales.
Lo más leído
Las loterías en Colombia son reguladas por Coljuegos y ofrecen la posibilidad de ganar sumas millonarias en distintas modalidades.