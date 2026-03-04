Loterías

Lotería de Manizales, sorteo 4945 del miércoles 4 de marzo de 2026

Aquí puede consultar el número ganador, los resultados recientes y cuándo se realizará el siguiente sorteo de la Lotería de Manizales.

Redacción Loterías
4 de marzo de 2026, 10:48 p. m.
Miles de jugadores revisan sus billetes para saber si resultaron ganadores.
Miles de jugadores revisan sus billetes para saber si resultaron ganadores. Foto: Getty Images / Lotería de Manizales

En la noche de este miércoles 4 de marzo de 2026, a partir de las 11:00 p.m., se realizó el sorteo 4945 de la Lotería de Manizales. El premio mayor quedó en el número 7525 con la serie 273 cifras que pueden verificarse en la transmisión oficial del evento.

La siguiente edición, correspondiente al sorteo 4946, está prevista para el miércoles 11 de marzo de 2026 en el mismo horario habitual de las 11:00 p.m.

“Administramos y operamos la lotería tradicional o de billetes y demás juegos de suerte y azar autorizados por la ley, de manera transparente y eficiente, garantizando la satisfacción de nuestros clientes y la generación de recursos para el sector salud”, reseña la web oficial de la Lotería de Manizales.

Transmisión oficial de la Lotería de Manizales: 4 de marzo de 2026, sorteo 4945

  • Número ganador: 7525
  • Serie: 273
YouTube video L4Xpo_dtrjc thumbnail

Últimos tres ganadores de la Lotería de Manizales

Consulte cómo se movieron los tres sorteos recientes de la Lotería de Manizales, referente nacional en juegos de azar:

  • Miércoles, 4 de marzo de 2026: número 8560 - serie 213
  • Miércoles, 18 de febrero de 2026: número 3110 - serie 127
  • Miércoles, 11 de febrero de 2026: número 4572 - Serie 028
¿Qué hacer si tiene el billete ganador de la Lotería de Manizales?

  1. Presentar el billete original o fracción, en perfecto estado, sin tachaduras ni alteraciones.
  2. Presentar la cédula de ciudadanía del ganador o ganadora.

Noticias Destacadas