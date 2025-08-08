Loterías
Lotería de Medellín: resultado del sorteo 4795 del 8 de agosto de 2025
Descubra si ganó el premio mayor de la Lotería de Medellín en el sorteo 4795, que juega todos los viernes en la noche.
El viernes, 8 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 4795 de la Lotería de Medellín y el número ganador para el premio mayor de 16.000 millones de pesos fue el 9844 de la serie 182.
Resultados del sorteo 4795 de la Lotería de Medellín
Premio mayor
- Número 9844 de la serie 182
Esta es el video compartido por la Lotería de Medellín con los resultados del sorteo 4795, publicado en sus redes sociales:
Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería de Medellín
- Sorteo del 1 de agosto del 2025: Número 5534 de la serie 302
- Sorteo del 25 de julio del 2025: Número 6641 de la serie 76
- Sorteo del 18 de julio del 2025: Número 7800 de la serie 272
El próximo sorteo de la Lotería de Medellín se jugará el próximo viernes 15 de agosto a las 11:00 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión y radio, y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Medellín.