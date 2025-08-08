Suscribirse

Loterías

Lotería de Medellín: resultado del sorteo 4795 del 8 de agosto de 2025

Descubra si ganó el premio mayor de la Lotería de Medellín en el sorteo 4795, que juega todos los viernes en la noche.

Redacción Loterías
9 de agosto de 2025, 4:02 a. m.
Lotería de Medellín
Lotería de Medellín | Foto: Lotería de Medellín

El viernes, 8 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 4795 de la Lotería de Medellín y el número ganador para el premio mayor de 16.000 millones de pesos fue el 9844 de la serie 182.

Resultados del sorteo 4795 de la Lotería de Medellín

Premio mayor

  • Número 9844 de la serie 182

Esta es el video compartido por la Lotería de Medellín con los resultados del sorteo 4795, publicado en sus redes sociales:

YouTube video player

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería de Medellín

  • Sorteo del 1 de agosto del 2025: Número 5534 de la serie 302
  • Sorteo del 25 de julio del 2025: Número 6641 de la serie 76
  • Sorteo del 18 de julio del 2025: Número 7800 de la serie 272
Contexto: Resultado del Super Astro Sol: sorteo del viernes 8 de agosto de 2025

El próximo sorteo de la Lotería de Medellín se jugará el próximo viernes 15 de agosto a las 11:00 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión y radio, y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Medellín.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “A mí nunca me interceptaron”: SEMANA habló con Nilton Córdoba, a quien la Corte le iba a chuzar su teléfono pero terminó fue en el de Álvaro Uribe

2. Pilas, habrá cortes de energía este sábado 9 de agosto en varios barrios de Bogotá

3. La presentadora Ana Karina Soto y su esposo sorprendieron con inesperado regalo para su hijo: “Un espectáculo cultural”

4. EE. UU. cancela millonarios contratos de vacunas tras polémicas afirmaciones: advierten alarmantes riesgos

5. Dimayor hace fuerte anuncio para el clásico Santa Fe vs. Millonarios: decisión va con ‘ácido’ dardo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Lotería de Medellín sorteoAgostoLoterías Colombia hoy

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.