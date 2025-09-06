Loterías
Lotería de Risaralda: lista completa de los números ganadores del sorteo de este viernes 5 de septiembre del 2025
La más reciente edición de la Lotería de Risaralda volvió a captar la atención de miles de jugadores con millonarios premios en juego.
La Lotería del Risaralda celebró anoche su sorteo número 2915 correspondiente al viernes 5 de septiembre de 2025, en una nueva jornada que mantuvo en vilo a miles de jugadores en todo el país.
Como cada viernes a las 11:00 p.m., la expectativa se concentró en las redes sociales para conocer los números que cambiarían la vida de los afortunados ganadores.
Ganador del premio mayor de más de 2.300 millones de pesos
El sorteo de esta noche ofreció un premio mayor de $2.333.333.333, una cifra que representa el sueño de millones de colombianos que cada semana confían en la suerte para transformar su destino económico.
El número ganador del premio mayor fue:
- Número: 4970
- Serie: 258
Plan de premios con secos del sorteo 2915
La Lotería del Risaralda ofreció en este sorteo una amplia gama de premios distribuidos en diferentes categorías:
Premios principales
- Premio Mayor: $2.333.333.333
- Seco El Gordo de la Risaralda: $300.000.000
- Seco Ángel de la Suerte: $200.000.000
- Seco Mula Millonaria: $150.000.000
Premios secundarios
- Seco Milagro Millonario: $80.000.000
- Secos Guaca de Oro: $60.000.000 (3 premios)
- Secos Cofre de Diamantes: $50.000.000 (5 premios)
- Secos Trébol de la Fortuna: $40.000.000 (3 premios)
- Secos de Perla: $35.000.000 (5 premios)
- Secos Cosecha Millonaria: $30.000.000 (11 premios)
Historial de números ganadores recientes
Para los aficionados que analizan tendencias y estadísticas, los números ganadores de los sorteos más recientes han sido:
- 29 de agosto de 2025 (Sorteo 2914): número 5858 de la serie 254
- 22 de agosto de 2025 (Sorteo 2913): número 5929 de la serie 020
- 15 de agosto de 2025 (Sorteo 2912): número 7166 de la serie 054