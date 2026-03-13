Lotería de Santander, sorteo del viernes 13 de marzo de 2026: ¿tiene el número ganador del premio mayor?

El viernes 13 de marzo de 2026 se realizó el sorteo 5060 de la Lotería de Santander. En esta oportunidad, el número ganador del premio mayor fue el XXXX con la serie XXX. La transmisión se llevó a cabo a las 11:00 p. m., en el horario habitual establecido por la entidad.
Además del premio mayor, el plan de premios incluye distintos secos y aproximaciones. A continuación, consulte el resumen completo del sorteo 5060, verifique las cifras ganadoras y revise todos los detalles.
Lotería de Santander - sorteo 5060
- Número ganador: XXXX.
- Serie: XXX.
Si tiene el número ganador de la Lotería de Santander:
“Si tu billete es ganador, debes presentar el billete físico en un punto de venta autorizado o en la oficina de la lotería para reclamar el premio. Asegúrate de tener contigo un documento de identificación válido”, informa la Lotería de Santander.
Plan de premios de la Lotería de Santander 2026
Premio mayor, premios secos y muchas más opciones. Así está conformado el plan de premios de la Lotería de Santander, que ofrece múltiples oportunidades para ganar:
- Premio mayor: 6.500 millones de pesos
- 1 seco: 700 millones de pesos
- 2 secos: 500 millones de pesos
- 3 secos: 300 millones de pesos
- 4 secos: 200 millones de pesos
- 7 secos: 100 millones de pesos
- 7 secos: 50 millones de pesos
- 10 secos: 20 millones de pesos
- 15 secos: 10 millones de pesos
- 20 secos: 5 millones de peso
Últimos tres números ganadores de la Lotería de Santander
La tendencia puede servir como referencia. Revise los números ganadores de los tres sorteos más recientes de la Lotería de Santander:
- 5904 - serie 034: viernes, 6 de marzo de 2026
- 4773 - serie 204: viernes, 27 de febrero de 2026
- 3052 - serie 165: viernes, 13 de febrero de 2026
- 0778 - serie 103: viernes, 6 de febrero de 2026