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Lotería de Santander, sorteo del viernes 27 de marzo: ¿tiene el número ganador del premio mayor?

Así fue el sorteo número 5063.

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Redacción Loterías
28 de marzo de 2026, 6:17 a. m.
Lotería de Santander
Lotería de Santander Foto: Getty Images

La noche de este viernes 27 de marzo finalizó como de costumbre, con el esperado sorteo de la Lotería de Santander, una de las favoritas entre los amantes de los juegos de azar debido a las altas sumas que se pueden llegar a entregar a los ganadores.

Las balotas iniciaron a volar sobre las once de la noche; minutos después se dio a conocer al gran ganador de la noche, que es el número 4608, de la serie 310; el poseedor de dicho billete se convirtió en el nuevo millonario de Colombia.

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Sin embargo, si no fue el afortunado gran ganador, la Lotería del Santander entrega otras modalidades para poder ganar algo de dinero extra, las cuales son:

Cantidad de PremiosValor de cada PremioTotal en la Categoría
1$700 Millones$700 Millones
2$500 Millones$1.000 Millones
3$300 Millones$900 Millones
4$200 Millones$800 Millones
7$100 Millones$700 Millones
7$50 Millones$350 Millones
10$20 Millones$200 Millones
15$10 Millones$150 Millones
20$5 Millones$100 Millones

Son un total de 69 premios que acumulan alrededor de 4.900 millones de pesos a los que los compradores de los billetes pueden aspirar.

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Para verificar si usted es el ganador de alguno de los premios secos, la Lotería de Santander recomienda revisar sus canales oficiales, donde se publica constantemente la información relacionada con los resultados finales de cada sorteo.