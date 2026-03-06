Loterías

Lotería de Santander, sorteo del viernes 6 de marzo de 2026: ¿Tiene el número ganador del premio mayor?

La lotería juega todos los viernes a las 11 de la noche.

Redacción Loterías
6 de marzo de 2026, 10:52 p. m.
Lotería de Santander, 6 de marzo de 2026.
Lotería de Santander, 6 de marzo de 2026. Foto: Getty Images y logo oficial Lotería de Santander.

El viernes, 6 de marzo de 2026, se realizó el sorteo 5059 de la Lotería de Santander. En esta oportunidad, el número ganador del premio mayor fue el 5904 con la serie 034. La transmisión se llevó a cabo a las 11:00 p.m., en el horario habitual establecido por la entidad.

El siguiente sorteo, correspondiente al número 5059, está programado para el viernes 13 de marzo de 2026. Como es costumbre, podrá seguirse a través de los canales oficiales dispuestos por la Lotería de Santander.

Además del premio mayor, el plan de premios incluye distintos secos y aproximaciones. A continuación, consulte el resumen completo del sorteo 5059, verifique las cifras ganadoras y revise todos los detalles.

Lotería de Santander - sorteo 5059

  • Número ganador: 5904.
  • Serie: 034.
Si tiene el número ganador de la Lotería de Santander:

“Si tu billete es ganador, debes presentar el billete físico en un punto de venta autorizado o en la oficina de la lotería para reclamar el premio. Asegúrate de tener contigo un documento de identificación válido”, informa la Lotería de Santander.

Plan de premios de la Lotería de Santander 2026

Premio mayor, premios secos y muchas más opciones. Así está conformado el plan de premios de la Lotería de Santander, que ofrece múltiples oportunidades para ganar:

  • Premio mayor: 6.500 millones de pesos
  • 1 seco: 700 millones de pesos
  • 2 secos: 500 millones de pesos
  • 3 secos: 300 millones de pesos
  • 4 secos: 200 millones de pesos
  • 7 secos: 100 millones de pesos
  • 7 secos: 50 millones de pesos
  • 10 secos: 20 millones de pesos
  • 15 secos: 10 millones de pesos
  • 20 secos: 5 millones de peso

Últimos tres números ganadores de la Lotería de Santander

La tendencia puede servir como referencia. Revise los números ganadores de los tres sorteos más recientes de la Lotería de Santander:

  • 4773 - serie 204: viernes, 27 de febrero de 2026
  • 3052 - serie 165: viernes, 13 de febrero de 2026
  • 0778 - serie 103: viernes, 6 de febrero de 2026

