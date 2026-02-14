Loterías

Lotería de Santander, viernes 13 de febrero de 2026: número ganador

Premio mayor, premios secos, próximos sorteos y más: la Lotería de Santander volvió a tener desarrollo.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
14 de febrero de 2026, 5:56 a. m.
Lotería de Santander, 13 de febrero de 2026.
Lotería de Santander, 13 de febrero de 2026. Foto: Getty Images y logo oficial Lotería de Santander.

Este viernes, 13 de febrero de 2026, se jugó el sorteo 5057 de la Lotería de Santander. El número ganador fue el 3052 con la serie 165. Tuvo desarrollo desde las 11:00 p.m., como es habitual en esta lotería.

El próximo sorteo de la Lotería de Santander (5058) se llevará a cabo el viernes, 20 de febrero de 2026. Será el penúltimo del mes y tendrá desarrollo por medio de los canales oficiales de la entidad.

No solo es el premio mayor, sino premios secos. A continuación, repase cómo fue el sorteo 5057 de la Lotería de Santander, repase los números ganadores y más.

Transmisión oficial de la Lotería de Santander: sorteo 5057

  • Número ganador: 3052
  • Serie: 165
YouTube video BfQSwTikLIY thumbnail

Si tiene el número ganador de la Lotería de Santander, esto es lo que debe hacer

“Si tu billete es ganador, debes presentar el billete físico en un punto de venta autorizado o en la oficina de la lotería para reclamar el premio. Asegúrate de tener contigo un documento de identificación válido”, explica la Lotería de Santander en su web oficial.

Loterías

Lotería de Risaralda, combinación ganadora del sorteo 2938 del viernes 13 de febrero de 2026

Loterías

¿Se hizo millonario?: Lotería de Medellín el viernes 13 de febrero

Loterías

Super Astro Luna: conozca los números ganadores del viernes 13 de febrero de 2026

Loterías

Miloto: resultados del sorteo del viernes 13 de febrero de 2026

Loterías

Verifique si ganó la lotería este viernes 13 de febrero: Super Astro Sol jugó su último sorteo

Loterías

Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo de este viernes 13 de febrero de 2026

Loterías

Sinuano Día y Noche del viernes 13 de febrero: estos son los números ganadores

Loterías

Lotería de Santander, viernes 6 de febrero: número ganador del sorteo 5056

Loterías

Resultados de la Lotería de Santander del viernes 30 de enero: este es el número ganador

Loterías

Resultados Lotería de Santander del viernes 23 de enero de 2026: conozca el número ganador

Plan de premios de la Lotería de Santander para el arranque de 2026

Premios secos, premio mayor y mucho más. Este es el plan de premios de la Lotería de Santander, con varias oportunidades de ganar:

  • Premio mayor: 6.500 millones de pesos
  • 1 seco: 700 millones de pesos
  • 2 secos: 500 millones de pesos
  • 3 secos: 300 millones de pesos
  • 4 secos: 200 millones de pesos
  • 7 secos: 100 millones de pesos
  • 7 secos: 50 millones de pesos
  • 10 secos: 20 millones de pesos
  • 15 secos: 10 millones de pesos
  • 20 secos: 5 millones de peso
Verifique si ganó la lotería este viernes 13 de febrero: Super Astro Sol jugó su último sorteo

Últimos tres números ganadores de la Lotería de Santander

La tendencia se puede tener en cuenta. Repase los ganadores de los últimos tres sorteos de la Lotería de Santander:

  • 0778 - serie 103: viernes, 6 de febrero de 2026
  • 3772 - serie 155: viernes, 23 de enero de 2026
  • 0493 - serie 218: viernes, 16 de enero de 2026

Más de Loterías

La edición de mitad de febrero renovó la ilusión de miles de apostadores.

Lotería de Risaralda, combinación ganadora del sorteo 2938 del viernes 13 de febrero de 2026

El sorteo número 4819 se llevó a cabo como es habitual a las 11 de la noche.

¿Se hizo millonario?: Lotería de Medellín el viernes 13 de febrero

Lotería de Santander, 16 de enero de 2026.

Lotería de Santander, viernes 13 de febrero de 2026: número ganador

Estos son los cuatro dígitos y el signo que resultaron ganadores del reciente sorteo.

Super Astro Luna: conozca los números ganadores del viernes 13 de febrero de 2026

Miloto, sorteo 15 de septiembre de 2025.

Miloto: resultados del sorteo del viernes 13 de febrero de 2026

Lotería Súper Astro Sol - 13 de septiembre de 2025.

Verifique si ganó la lotería este viernes 13 de febrero: Super Astro Sol jugó su último sorteo

Sorteo del Chontico del 2 de noviembre.

Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo de este viernes 13 de febrero de 2026

Los números ganadores definieron el cierre del fin de semana para los apostadores.

Sinuano Día y Noche del viernes 13 de febrero: estos son los números ganadores

La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 6 de noviembre.

Números ganadores del 13 de febrero: verifique su boleto de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

La Lotería La Antioqueñita jugó su más reciente sorteo.

¿La suerte estuvo con usted? Descubra los resultados del sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde de este viernes, 13 de febrero

Noticias Destacadas