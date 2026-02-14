Lotería de Santander, viernes 13 de febrero de 2026: número ganador

Este viernes, 13 de febrero de 2026, se jugó el sorteo 5057 de la Lotería de Santander. El número ganador fue el 3052 con la serie 165. Tuvo desarrollo desde las 11:00 p.m., como es habitual en esta lotería.

El próximo sorteo de la Lotería de Santander (5058) se llevará a cabo el viernes, 20 de febrero de 2026. Será el penúltimo del mes y tendrá desarrollo por medio de los canales oficiales de la entidad.

No solo es el premio mayor, sino premios secos. A continuación, repase cómo fue el sorteo 5057 de la Lotería de Santander, repase los números ganadores y más.

Transmisión oficial de la Lotería de Santander: sorteo 5057

Número ganador: 3052

Serie: 165

Si tiene el número ganador de la Lotería de Santander, esto es lo que debe hacer

“Si tu billete es ganador, debes presentar el billete físico en un punto de venta autorizado o en la oficina de la lotería para reclamar el premio. Asegúrate de tener contigo un documento de identificación válido”, explica la Lotería de Santander en su web oficial.

Plan de premios de la Lotería de Santander para el arranque de 2026

Premios secos, premio mayor y mucho más. Este es el plan de premios de la Lotería de Santander, con varias oportunidades de ganar:

Premio mayor : 6.500 millones de pesos

: 6.500 millones de pesos 1 seco: 700 millones de pesos

700 millones de pesos 2 secos : 500 millones de pesos

: 500 millones de pesos 3 secos : 300 millones de pesos

: 300 millones de pesos 4 secos : 200 millones de pesos

: 200 millones de pesos 7 secos : 100 millones de pesos

: 100 millones de pesos 7 secos : 50 millones de pesos

: 50 millones de pesos 10 secos : 20 millones de pesos

: 20 millones de pesos 15 secos : 10 millones de pesos

: 10 millones de pesos 20 secos: 5 millones de peso

Últimos tres números ganadores de la Lotería de Santander

La tendencia se puede tener en cuenta. Repase los ganadores de los últimos tres sorteos de la Lotería de Santander: