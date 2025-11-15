Suscribirse

Lotería de Santander, viernes 14 de noviembre de 2025: ¿Acertó al número ganador?

Conozca de cerca la Lotería de Santander, una de las más reconocidas en todo el territorio colombiano.

Redacción Loterías
15 de noviembre de 2025, 10:57 a. m.
Lotería de Santander - 5 de septiembre.
Lotería de Santander - 14 de noviembre. | Foto: Grande: Getty Images / Pequeña: Lotería de Santander

El sorteo de 5044 de la Lotería de Santander se llevó a cabo en la noche del viernes, 14 de noviembre, en su horario habitual (11:00 p.m.). El número ganador para el premio mayor fue el 9896 con la serie 229. Se trata de una de las más reconocidas en el territorio colombiano.

Si quiere participar en el próximo sorteo de la Lotería de Santander, el viernes 21 de noviembre de 2025, puede estar pendiente de los canales oficiales que lo transmiten. Además, en SEMANA le contaremos cómo quedó dicho evento.

Transmisión oficial de la Lotería de Santander - 14 de noviembre

  • Número ganador: 9896
  • Serie: 229
Contexto: Lotería del Quindío: resultados del sorteo 2989 del 13 de noviembre de 2025

Plan de premios de la Lotería de Santander:

  • 1 Premio Mayor: $10.000 millones de pesos colombianos
  • 1 Seco: S$1.000 millones de pesos colombianos
  • 2 Secos: $100 millones de pesos colombianos
  • 5 Secos: $50 millones de pesos colombianos
  • 5 Secos: $20 millones de pesos colombianos
  • 5 secos: $10 millones de pesos colombianos
  • 15 secos: $5 millones de pesos colombianos

Últimos tres números ganadores

La lotería de Santander publica en su web oficial, sobre la compra del billete: “Puedes comprar una, dos o las tres fracciones de un billete. Al comprar más fracciones, aumentas tu participación en el premio total”.

Y añaden: “Si tu billete es ganador, debes presentar el billete físico en un punto de venta autorizado o en la oficina de la lotería para reclamar el premio. Asegúrate de tener contigo un documento de identificación válido”.

