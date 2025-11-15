Loterías
Lotería de Santander, viernes 14 de noviembre de 2025: ¿Acertó al número ganador?
Conozca de cerca la Lotería de Santander, una de las más reconocidas en todo el territorio colombiano.
El sorteo de 5044 de la Lotería de Santander se llevó a cabo en la noche del viernes, 14 de noviembre, en su horario habitual (11:00 p.m.). El número ganador para el premio mayor fue el 9896 con la serie 229. Se trata de una de las más reconocidas en el territorio colombiano.
Si quiere participar en el próximo sorteo de la Lotería de Santander, el viernes 21 de noviembre de 2025, puede estar pendiente de los canales oficiales que lo transmiten. Además, en SEMANA le contaremos cómo quedó dicho evento.
Transmisión oficial de la Lotería de Santander - 14 de noviembre
- Número ganador: 9896
- Serie: 229
Plan de premios de la Lotería de Santander:
- 1 Premio Mayor: $10.000 millones de pesos colombianos
- 1 Seco: S$1.000 millones de pesos colombianos
- 2 Secos: $100 millones de pesos colombianos
- 5 Secos: $50 millones de pesos colombianos
- 5 Secos: $20 millones de pesos colombianos
- 5 secos: $10 millones de pesos colombianos
- 15 secos: $5 millones de pesos colombianos
Últimos tres números ganadores
- 9539 - serie 334: viernes, 7 de noviembre de 2025
- 6728 - serie 017: viernes, 31 de octubre de 2025
- 7199 - serie 066: viernes, 24 de octubre de 2025
La lotería de Santander publica en su web oficial, sobre la compra del billete: “Puedes comprar una, dos o las tres fracciones de un billete. Al comprar más fracciones, aumentas tu participación en el premio total”.
Y añaden: “Si tu billete es ganador, debes presentar el billete físico en un punto de venta autorizado o en la oficina de la lotería para reclamar el premio. Asegúrate de tener contigo un documento de identificación válido”.