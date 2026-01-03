Lotería de Santander, viernes 2 de enero de 2026: ¿ganó el primer sorteo del año?

Arrancó el 2026 para la Lotería de Santander y ya se llevó a cabo el primer sorteo del año en esta, una de las más reconocidas de Colombia. Fue a partir de las 11:00 p.m. del viernes, 2 de enero, donde se conoció el número ganador.
Así las cosas, el número ganador del sorteo 5051 de la Lotería de Santander fue el 8733 con la serie 235.
A continuación, repase la transmisión oficial del sorteo 5051 de la Lotería de Santander, y contraste con las balotas si se llevó el premio mayor. Recuerde que en SEMANA siempre le traeremos cada sorteo.
Sorteo 5051 de la Lotería de Santander - transmisión oficial
- Número ganador: 8733
- Serie: 235
El próximo sorteo de la Lotería de Santander se llevará a cabo el viernes, 9 de enero de 2026, en su horario habitual de 11:00 p.m. Siga los canales oficiales para obtener más información al respecto.
Plan de premios en la Lotería de Santander para este 2026
- Premio mayor: 6.500 millones de pesos
- 1 seco: 700 millones de pesos
- 2 secos: 500 millones de pesos
- 3 secos: 300 millones de pesos
- 4 secos: 200 millones de pesos
- 7 secos: 100 millones de pesos
- 7 secos: 50 millones de pesos
- 10 secos: 20 millones de pesos
- 15 secos: 10 millones de pesos
- 20 secos: 5 millones de pesos
“Si tu billete es ganador, debes presentar el billete físico en un punto de venta autorizado o en la oficina de la lotería para reclamar el premio. Asegúrate de tener contigo un documento de identificación válido“, explica la Lotería de Santander en su web oficial.
Y aclaran: “Después del sorteo, verifica los números ganadores en los canales oficiales de la lotería o en puntos de venta autorizados”.
Últimos tres ganadores en la Lotería de Santander 2025
- 2467 - serie 019: viernes, 26 de diciembre de 2025
- 5539 - serie 251: viernes, 19 de diciembre de 2025
- 4166 - serie 195: viernes, 12 de diciembre de 2025