Lotería de Santander, viernes 2 de enero de 2026: ¿ganó el primer sorteo del año?

Repase el número ganador, cómo se ha comportado la Lotería de Santander en sus últimos tres sorteos, y el plan de premios.

Redacción Loterías
3 de enero de 2026, 10:34 a. m.
Lotería de Santander, viernes 2 de enero de 2026.
Lotería de Santander, viernes 2 de enero de 2026.

Arrancó el 2026 para la Lotería de Santander y ya se llevó a cabo el primer sorteo del año en esta, una de las más reconocidas de Colombia. Fue a partir de las 11:00 p.m. del viernes, 2 de enero, donde se conoció el número ganador.

Así las cosas, el número ganador del sorteo 5051 de la Lotería de Santander fue el 8733 con la serie 235.

A continuación, repase la transmisión oficial del sorteo 5051 de la Lotería de Santander, y contraste con las balotas si se llevó el premio mayor. Recuerde que en SEMANA siempre le traeremos cada sorteo.

Sorteo 5051 de la Lotería de Santander - transmisión oficial

  • Número ganador: 8733
  • Serie: 235

El próximo sorteo de la Lotería de Santander se llevará a cabo el viernes, 9 de enero de 2026, en su horario habitual de 11:00 p.m. Siga los canales oficiales para obtener más información al respecto.

Plan de premios en la Lotería de Santander para este 2026

  • Premio mayor: 6.500 millones de pesos
  • 1 seco: 700 millones de pesos
  • 2 secos: 500 millones de pesos
  • 3 secos: 300 millones de pesos
  • 4 secos: 200 millones de pesos
  • 7 secos: 100 millones de pesos
  • 7 secos: 50 millones de pesos
  • 10 secos: 20 millones de pesos
  • 15 secos: 10 millones de pesos
  • 20 secos: 5 millones de pesos

“Si tu billete es ganador, debes presentar el billete físico en un punto de venta autorizado o en la oficina de la lotería para reclamar el premio. Asegúrate de tener contigo un documento de identificación válido“, explica la Lotería de Santander en su web oficial.

Y aclaran: “Después del sorteo, verifica los números ganadores en los canales oficiales de la lotería o en puntos de venta autorizados”.

Últimos tres ganadores en la Lotería de Santander 2025

  • 2467 - serie 019: viernes, 26 de diciembre de 2025
  • 5539 - serie 251: viernes, 19 de diciembre de 2025
  • 4166 - serie 195: viernes, 12 de diciembre de 2025

