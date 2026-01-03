Lotería de Santander, viernes 2 de enero de 2026: ¿ganó el primer sorteo del año?

Arrancó el 2026 para la Lotería de Santander y ya se llevó a cabo el primer sorteo del año en esta, una de las más reconocidas de Colombia. Fue a partir de las 11:00 p.m. del viernes, 2 de enero, donde se conoció el número ganador.

Así las cosas, el número ganador del sorteo 5051 de la Lotería de Santander fue el 8733 con la serie 235.

A continuación, repase la transmisión oficial del sorteo 5051 de la Lotería de Santander, y contraste con las balotas si se llevó el premio mayor. Recuerde que en SEMANA siempre le traeremos cada sorteo.

Sorteo 5051 de la Lotería de Santander - transmisión oficial

Número ganador : 8733

: Serie: 235

El próximo sorteo de la Lotería de Santander se llevará a cabo el viernes, 9 de enero de 2026, en su horario habitual de 11:00 p.m. Siga los canales oficiales para obtener más información al respecto.

Plan de premios en la Lotería de Santander para este 2026

Premio mayor : 6.500 millones de pesos

: 6.500 millones de pesos 1 seco: 700 millones de pesos

700 millones de pesos 2 secos : 500 millones de pesos

: 500 millones de pesos 3 secos : 300 millones de pesos

: 300 millones de pesos 4 secos : 200 millones de pesos

: 200 millones de pesos 7 secos : 100 millones de pesos

: 100 millones de pesos 7 secos : 50 millones de pesos

: 50 millones de pesos 10 secos : 20 millones de pesos

: 20 millones de pesos 15 secos : 10 millones de pesos

: 10 millones de pesos 20 secos: 5 millones de pesos

“Si tu billete es ganador, debes presentar el billete físico en un punto de venta autorizado o en la oficina de la lotería para reclamar el premio. Asegúrate de tener contigo un documento de identificación válido“, explica la Lotería de Santander en su web oficial.

Y aclaran: “Después del sorteo, verifica los números ganadores en los canales oficiales de la lotería o en puntos de venta autorizados”.

Resultados Super Astro Sol: estos son los números millonarios de la lotería el 2 de enero

Últimos tres ganadores en la Lotería de Santander 2025