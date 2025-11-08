Loterías

Lotería de Santander, viernes 7 de noviembre: este fue el afortunado número ganador

Quien haya acertado la cifra podrá reclamar el premio mayor. Además, le contamos detalles sobre una de las loterías más reconocidas en Colombia.

Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

8 de noviembre de 2025, 10:55 a. m.