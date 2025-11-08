Suscribirse

Lotería de Santander, viernes 7 de noviembre: este fue el afortunado número ganador

Quien haya acertado la cifra podrá reclamar el premio mayor. Además, le contamos detalles sobre una de las loterías más reconocidas en Colombia.

Redacción Loterías
8 de noviembre de 2025, 10:55 a. m.
Lotería de Santander - viernes 7 de noviembre de 2025.
Lotería de Santander - viernes 7 de noviembre de 2025. | Foto: Getty Images

El sorteo número 5043 de la Lotería de Santander se llevó a cabo el viernes 7 de noviembre de 2025 a las 11:00 p.m. Las balotas fueron pesadas y luego reflejaron que el número ganador fue el 9539 de la serie 334.

Se trata de una de las loterías más reconocidas en el territorio colombiano. Tiene desarrollo todos los viernes, a la misma hora, y es transmitida por medio de los canales oficiales de la entidad. Además, en SEMANA le contamos cómo queda cada sorteo.

Transmisión oficial del sorteo 5043 de la Lotería de Santander

YouTube video player
  • Número ganador: 9539
  • Serie: 334

Plan de premios de la Lotería de Santander:

  • 1 Premio Mayor: $10.000 millones de pesos colombianos
  • 1 Seco: S$1.000 millones de pesos colombianos
  • 2 Secos: $100 millones de pesos colombianos
  • 5 Secos: $50 millones de pesos colombianos
  • 5 Secos: $20 millones de pesos colombianos
  • 5 secos: $10 millones de pesos colombianos
  • 15 secos: $5 millones de pesos colombianos

Últimos tres números ganadores

“Respetando la normatividad y la leal competencia, la Lotería Santander acentuará el predominio comercial en el territorio nacional con la oferta de productos de juegos de suerte y azar, atractivos, confiables e innovadores para el comprador, quien contribuye con la financiación del sector salud“, señala la web oficial de la Lotería de Santander.

Contexto: ¿Ganó? Resultados de la Lotería del Quindío hoy jueves 6 de noviembre

Y añaden: “La Lotería Santander, consciente de su responsabilidad institucional y social como fuente proveedora de recursos para la salud de los colombianos y en especial de los santandereanos, se propone incorporar a su gestión administrativa las mejores prácticas empresariales y comerciales que le permitan mantener altos niveles de participación en el mercado de los juegos de suerte y azar que por virtud de la Ley explota”.

