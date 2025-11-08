Loterías
Lotería de Santander, viernes 7 de noviembre: este fue el afortunado número ganador
Quien haya acertado la cifra podrá reclamar el premio mayor. Además, le contamos detalles sobre una de las loterías más reconocidas en Colombia.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
El sorteo número 5043 de la Lotería de Santander se llevó a cabo el viernes 7 de noviembre de 2025 a las 11:00 p.m. Las balotas fueron pesadas y luego reflejaron que el número ganador fue el 9539 de la serie 334.
Se trata de una de las loterías más reconocidas en el territorio colombiano. Tiene desarrollo todos los viernes, a la misma hora, y es transmitida por medio de los canales oficiales de la entidad. Además, en SEMANA le contamos cómo queda cada sorteo.
Transmisión oficial del sorteo 5043 de la Lotería de Santander
- Número ganador: 9539
- Serie: 334
Plan de premios de la Lotería de Santander:
- 1 Premio Mayor: $10.000 millones de pesos colombianos
- 1 Seco: S$1.000 millones de pesos colombianos
- 2 Secos: $100 millones de pesos colombianos
- 5 Secos: $50 millones de pesos colombianos
- 5 Secos: $20 millones de pesos colombianos
- 5 secos: $10 millones de pesos colombianos
- 15 secos: $5 millones de pesos colombianos
Últimos tres números ganadores
- 6728 - serie 017: viernes, 31 de octubre de 2025
- 7199 - serie 066: viernes, 24 de octubre de 2025
- 6402 - serie 256: viernes, 17 de octubre de 2025
“Respetando la normatividad y la leal competencia, la Lotería Santander acentuará el predominio comercial en el territorio nacional con la oferta de productos de juegos de suerte y azar, atractivos, confiables e innovadores para el comprador, quien contribuye con la financiación del sector salud“, señala la web oficial de la Lotería de Santander.
Y añaden: “La Lotería Santander, consciente de su responsabilidad institucional y social como fuente proveedora de recursos para la salud de los colombianos y en especial de los santandereanos, se propone incorporar a su gestión administrativa las mejores prácticas empresariales y comerciales que le permitan mantener altos niveles de participación en el mercado de los juegos de suerte y azar que por virtud de la Ley explota”.