Lotería del Cauca: estos fueron los números ganadores del sábado 21 de febrero

La Lotería del Cauca de este sábado, 21 de febrero de 2026, volvió a encender la ilusión de miles de colombianos con la posibilidad de estrenar el título de multimillonario.

Este tradicional juego de azar se celebra cada sábado a las 11:00 p. m., convirtiéndose en una cita imperdible para quienes prueban su suerte.

Con un premio mayor que puede alcanzar los 8.000 millones de pesos, la Lotería del Cauca ofrece una bolsa capaz de cambiar por completo la vida de su ganador, abriendo la puerta a nuevos proyectos, sueños y oportunidades.

Ganador del premio mayor de la Lotería del Cauca, sorteo 2599

Número: 7711

Serie: 199

Para participar, los interesados deben comprar un billete completo o una fracción oficial, disponibles en puntos de venta autorizados o a través de canales virtuales. Para reclamar el premio mayor o cualquiera de los premios secundarios, es indispensable que el número y la serie coincidan exactamente con los resultados oficiales.

Este sorteo hace parte de la amplia oferta de juegos de azar en Colombia que permiten aspirar a importantes premios en distintas modalidades. Todas las loterías del país operan bajo la supervisión de Coljuegos, por lo que se recomienda adquirir los productos únicamente en puntos oficiales para garantizar transparencia y seguridad.

Con más de 50 años de trayectoria, la Lotería del Cauca, conocida como “Tu Estrella de la Suerte”, se ha consolidado como una institución emblemática que, además de mantener viva la tradición del juego, aporta de manera decisiva a la salud pública en Colombia al transferir miles de millones de pesos al sistema sanitario.

Plan de premios