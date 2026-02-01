Lotería del Cauca: estos fueron los números ganadores del sábado 31 de enero de 2026

Como cada noche, las personas que apostaron su dinero para convertirse en los ganadores de las loterías y juegos de azar que se llevan a cabo en el país, se conectan con las transmisiones en vivo en las que se dan a conocer cada uno de los ganadores.

Para el sábado, 31 de enero, se realizó el sorteo 2597 de la Lotería de Boyacá, uno de los juegos de azar más tradicionales del país, con un premio mayor de 8.000 millones de pesos.

Lotería del Cauca Foto: Lotería del Cauca

Ganador del premio mayor de la Lotería del Cauca, sorteo 2597

Número: 4554.

Serie: 116.

Esta lotería se jugó a las 11:00 de la noche. El próximo sorteo se llevará a cabo el sábado 7 de febrero de 2026.

Plan de premios