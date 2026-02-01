Loterías

Lotería del Cauca: estos fueron los números ganadores del sábado 31 de enero de 2026

Luego de una nueva transmisión en vivo, se conocieron las cifras ganadoras del millonario premio.

Redacción Loterías
1 de febrero de 2026, 11:29 a. m.
Resultados del sábado 31 de enero de 2026.
Resultados del sábado 31 de enero de 2026. Foto: Montaje SEMANA | Getty Images - Lotería del Cauca

Como cada noche, las personas que apostaron su dinero para convertirse en los ganadores de las loterías y juegos de azar que se llevan a cabo en el país, se conectan con las transmisiones en vivo en las que se dan a conocer cada uno de los ganadores.

Para el sábado, 31 de enero, se realizó el sorteo 2597 de la Lotería de Boyacá, uno de los juegos de azar más tradicionales del país, con un premio mayor de 8.000 millones de pesos.

Lotería del Cauca
Lotería del Cauca Foto: Lotería del Cauca

Ganador del premio mayor de la Lotería del Cauca, sorteo 2597

  • Número: 4554.
  • Serie: 116.
YouTube video i6die0MIhSM thumbnail

Esta lotería se jugó a las 11:00 de la noche. El próximo sorteo se llevará a cabo el sábado 7 de febrero de 2026.

Lotería del Cauca: estos fueron los números ganadores del sábado 24 de enero de 2026

Plan de premios

  • Premio mayor: 8.000 millones de pesos.
  • Un seco de 300 millones de pesos.
  • Un seco de 200 millones de pesos.
  • Dos secos de 100 millones de pesos.
  • Tres secos de 50 millones de pesos.
  • 27 secos de 10 millones de pesos.

