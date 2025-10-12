Suscribirse

Loterías

Lotería del Cauca: estos fueron los resultados del sorteo del sábado 11 de octubre

Los números ganadores se conocieron a través de una transmisión en vivo en el canal Telepacífico.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Loterías
12 de octubre de 2025, 11:26 a. m.
Resultados Lotería del Cauca del sábado 13 de septiembre
Los resultados de la Lotería del Cauca. | Foto: Composición Semana / Getty images/Lotería del Cauca

Como es habitual todos los sábados, la Lotería del Cauca tuvo un nuevo sorteo y el número ganador fue el 7441 de la serie 029.

Este resultado corresponde al sorteo 2580 por un premio mayor de 8.000 millones de pesos.

Resultados del sorteo 2580 de la Lotería del Cauca

Premio mayor de 8.000 millones de pesos

  • Número 7441 de la serie 029.

Esta fue la transmisión hecha sobre las 11:00 de la noche del sábado 11 de octubre de 2025.

Resultado LOTERIA DEL CAUCA Sabado 11 de Octubre de 2025

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Cauca

  • Sorteo del 4 de octubre de 2025: 3735 de la serie 025
  • Sorteo del 27 de septiembre de 2025: 0526 de la serie 219
  • Sorteo del 20 de septiembre de 2025: 1989 de la serie 191

El próximo sorteo de la Lotería del Cauca se jugará el día sábado 18 de octubre de 2025 a las 11:00 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión, y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería del Cauca.

Historia de la Lotería del Cauca

La Lotería del Cauca se originó en el año 1923, cuando se creó para la comercialización del producto operado y administrado por una empresa privada (la Compañía Distribuidora de Loterías Ltda. - Codilol-).

Posteriormente, en el año 1974, fue creada como empresa oficial del orden departamental, mediante Decreto 404 (estatuto orgánico de la Lotería del Cauca) emanado de la Gobernación del departamento, siendo gobernador Aurelio Iragorri Hormaza.

El primer gerente de la nueva empresa Lotería del Cauca fue Carlos Holguín Valenzuela, bajo cuya administración, el día 4 de julio de 1975, se realizó el sorteo número 001, con un plan de premios que incluyó un mayor de $ 400.000 y cuatro premios secos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “El presidente Petro tiene ahora la oportunidad de corregir un error”: Marcos Peckel habla del acuerdo entre Israel y Hamás

2. Carolina Corcho y las 10 frases más impactantes de su entrevista con SEMANA: “Creo que la que va a ganar soy yo”

3. Colombia le dio un baile a México: histórica goleada con James Rodríguez y Luis Díaz tirando magia

4. Ascienden a más de 40 los muertos por lluvias torrenciales en varios estados de México

5. El horóscopo de Walter Mercado y los números para el domingo 12 octubre que podrían definir su suerte

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Loterías Colombia hoyLoteria del CaucaLoterías

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.