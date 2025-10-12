Loterías
Lotería del Cauca: estos fueron los resultados del sorteo del sábado 11 de octubre
Los números ganadores se conocieron a través de una transmisión en vivo en el canal Telepacífico.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Como es habitual todos los sábados, la Lotería del Cauca tuvo un nuevo sorteo y el número ganador fue el 7441 de la serie 029.
Este resultado corresponde al sorteo 2580 por un premio mayor de 8.000 millones de pesos.
Resultados del sorteo 2580 de la Lotería del Cauca
Premio mayor de 8.000 millones de pesos
- Número 7441 de la serie 029.
Esta fue la transmisión hecha sobre las 11:00 de la noche del sábado 11 de octubre de 2025.
Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Cauca
- Sorteo del 4 de octubre de 2025: 3735 de la serie 025
- Sorteo del 27 de septiembre de 2025: 0526 de la serie 219
- Sorteo del 20 de septiembre de 2025: 1989 de la serie 191
El próximo sorteo de la Lotería del Cauca se jugará el día sábado 18 de octubre de 2025 a las 11:00 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión, y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería del Cauca.
Historia de la Lotería del Cauca
La Lotería del Cauca se originó en el año 1923, cuando se creó para la comercialización del producto operado y administrado por una empresa privada (la Compañía Distribuidora de Loterías Ltda. - Codilol-).
Posteriormente, en el año 1974, fue creada como empresa oficial del orden departamental, mediante Decreto 404 (estatuto orgánico de la Lotería del Cauca) emanado de la Gobernación del departamento, siendo gobernador Aurelio Iragorri Hormaza.
El primer gerente de la nueva empresa Lotería del Cauca fue Carlos Holguín Valenzuela, bajo cuya administración, el día 4 de julio de 1975, se realizó el sorteo número 001, con un plan de premios que incluyó un mayor de $ 400.000 y cuatro premios secos.