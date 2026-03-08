Loterías

Lotería del Cauca: resultado oficial del sorteo del 07 de marzo

El sorteo de esta lotería entregó nuevos premios este sábado. Consulte aquí los números ganadores y confirme si tuvo suerte.

Redacción Loterías
8 de marzo de 2026, 6:31 a. m.
Resultados Lotería del Cauda
Resultados Lotería del Cauda Foto: Getty Images

El sorteo de la Lotería del Cauca realizado el sábado 7 de marzo de 2026 volvió a despertar la expectativa entre miles de apostadores en Colombia que sueñan con convertirse en millonarios de la noche a la mañana.

Este tradicional juego de azar se lleva a cabo todos los sábados a las 11:00 de la noche y se ha consolidado como una de las citas más esperadas de la semana para quienes ponen a prueba su suerte.

Con un premio mayor que puede llegar hasta los 8.000 millones de pesos, el sorteo representa una oportunidad que podría transformar por completo la vida del ganador y abrir camino a nuevos planes y oportunidades.

Ganador del premio mayor de la Lotería del Cauca, sorteo 2601

  • Número: 9499
  • Serie: 137
YouTube video J3A1GaMU9TA thumbnail

Quienes deseen jugar en la Lotería del Cauca pueden adquirir el billete completo o una fracción oficial en puntos de venta autorizados o mediante plataformas virtuales habilitadas.

Para cobrar el premio mayor o cualquiera de los premios secundarios es fundamental que el número y la serie coincidan exactamente con los resultados oficiales del sorteo.

Este juego hace parte del portafolio de loterías y apuestas legales que existen en el país, todas reguladas por Coljuegos, la entidad encargada de supervisar el sector en Colombia.

Por esta razón, las autoridades recomiendan comprar siempre en canales oficiales, lo que garantiza la legalidad del billete y la transparencia del proceso.

Con más de cinco décadas de historia, la Lotería del Cauca, reconocida por su lema “Tu Estrella de la Suerte”, se ha convertido en una de las loterías tradicionales del país.

Además de mantener viva la cultura del juego, esta institución destina importantes recursos al sistema de salud, transfiriendo cada año miles de millones de pesos para financiar servicios sanitarios.

Plan de premios

  • Premio mayor: 8.000 millones de pesos.
  • Un seco de 300 millones de pesos.
  • Un seco de 200 millones de pesos.
  • Dos secos de 100 millones de pesos.
  • Tres secos de 50 millones de pesos.
  • 27 secos de 10 millones de pesos.

Noticias Destacadas