Lotería del Huila: vea los resultados de este martes, 23 de diciembre de 2025, sorteo 4735

La Lotería del Huila, que juega todos los martes en la noche, anunció el número ganador del sorteo de 23 de diciembre de 2025.

William Horacio Perilla Gamboa

24 de diciembre de 2025, 4:03 a. m.
Lotería del Huila - 23 de diciembre de 2025.
Lotería del Huila - 23 de diciembre de 2025.

Lotería del Huila hace acto de presencia este 23 de diciembre de 2025, con números que lo podrían considerar como un nuevo multimillonario en el país. Este juego de azar se lleva a cabo todos los martes en horas de la noche, más exactamente sobre las 10:30 pm, hora colombiana, aunque el ganador del premio mayor se conoce sobre las 11:00 pm.

El número ganador de la Lotería del Huila se puede llevar un premio mayor que alcanza los 2.000 millones de pesos, suficiente para salir de la rutina, darle una vuelta a su vida y ver otros rumbos con miles de millones en sus cuentas.

Vale resaltar que los jugadores participan adquiriendo un billete o fracción oficial en los puntos oficiales o vía web, el cual debe coincidir exactamente en número y serie para reclamar el premio mayor o los premios secos (consulte al respaldo de su billete la forma para reclamar el premio que haya ganado).

Este es otro de los juegos de azar en Colombia que ofrece la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Cabe recordar que las loterías en el país son reguladas por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

Ganador premio mayor de la Lotería del Huila, sorteo 4735

Número: 0730

Serie: 071

Premios que entrega la Lotería del Huila

El plan de premios de la Lotería del Huila otorga los siguientes valores:

  • Premio mayor de 2.000 millones de pesos colombianos
  • Un seco de 100 millones de pesos
  • Un seco de 60 millones de pesos
  • 10 secos de 20 millones de pesos
  • 15 secos de 10 millones de pesos

Estos premios representan una de las bolsas más atractivas dentro de las loterías que se juegan en el país.

El próximo sorteo de la Lotería del Huila se jugará el día martes, 30 de diciembre, a las 10:30 de la noche. Este juego de azar se transmite en vivo por televisión y radio, y los demás resultados (secos) se pueden consultar en la página web oficial.

Noticias Destacadas