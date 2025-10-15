Lotería del Meta este miércoles 15 de octubre: descubra el número ganador

A partir de las 10:30 p.m. de este miércoles, 15 de octubre de 2025, se jugó el sorteo 3268 de la Lotería del Meta. El gran número ganador fue el 8593 de la serie 098.

Transmisión oficial del sorteo 3268 en la Lotería del Meta

Le compartimos la transmisión oficial de la Lotería del Meta, este miércoles 15 de octubre, donde se evidencia el número ganador con la serie.

Número ganador: 8593

Serie: 098

Estos fueron los últimos tres ganadores de la Lotería del Meta

8 de octubre de 2025: número 2959 de la serie 106

1 de otubre de 2025 : número 4972 de la serie 085

: número 4972 de la serie 085 24 de septiembre de 2025: número 1109 de la serie 040

Repase el plan de premios de la Lotería del Meta:

Premio mayor $ 1.800.000.000

1 seco: $ 300.000.000

1 seco: $ 200.000.000

3 secos: $ 100.000.000

7 secos: $ 50.000.000

10 secos: $ 20.000.000

20 secos: $ 10.000.000

En su web oficial, la Lotería del Meta aclara: “Solo los distribuidores autorizados pueden ofrecerte la auténtica Lotería del Meta. No pierdas la oportunidad de adquirir tu billete en puntos de venta confiables y asegúrate de participar en el próximo sorteo. ¡No esperes más para ser parte de esta emocionante historia de éxito!“.