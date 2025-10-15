Suscribirse

Lotería del Meta este miércoles 15 de octubre: descubra el número ganador

Le contamos el número ganador para el sorteo 3268 de la Lotería del Meta.

Redacción Loterías
16 de octubre de 2025, 3:50 a. m.
Lotería del Meta: 27 de agosto de 2025.
Lotería del Meta: 15 de octubre de 2025. | Foto: Grande: Getty Images / Pequeña: Lotería del Meta.

A partir de las 10:30 p.m. de este miércoles, 15 de octubre de 2025, se jugó el sorteo 3268 de la Lotería del Meta. El gran número ganador fue el 8593 de la serie 098.

Transmisión oficial del sorteo 3268 en la Lotería del Meta

Le compartimos la transmisión oficial de la Lotería del Meta, este miércoles 15 de octubre, donde se evidencia el número ganador con la serie.

  • Número ganador: 8593
  • Serie: 098
YouTube video player

Estos fueron los últimos tres ganadores de la Lotería del Meta

Repase el plan de premios de la Lotería del Meta:

  • Premio mayor $ 1.800.000.000
  • 1 seco: $ 300.000.000
  • 1 seco: $ 200.000.000
  • 3 secos: $ 100.000.000
  • 7 secos: $ 50.000.000
  • 10 secos: $ 20.000.000
  • 20 secos: $ 10.000.000
En su web oficial, la Lotería del Meta aclara: “Solo los distribuidores autorizados pueden ofrecerte la auténtica Lotería del Meta. No pierdas la oportunidad de adquirir tu billete en puntos de venta confiables y asegúrate de participar en el próximo sorteo. ¡No esperes más para ser parte de esta emocionante historia de éxito!“.

Esta es una de las loterías más famosas en Colombia. Su próximo sorteo, el 3269, se llevará a cabo el próximo miércoles, 22 de octubre de 2025, en su habitual horario de 10:30 p.m.

