Lotería del Meta: números ganadores del sorteo del miércoles 4 de febrero

El miércoles 4 de febrero de 2026, durante la transmisión nocturna habitual, se llevó a cabo el sorteo de la Lotería del Meta.

En esa jornada, el premio mayor fue para el número 7645 de la serie 117.

Estos son los premios anunciados para la Lotería del Meta:

Premio mayor: $ 1.800.000.000

1 seco: $ 300.000.000

1 seco: $ 200.000.000

3 secos: $ 100.000.000

7 secos: $ 50.000.000

10 secos: $ 20.000.000

20 secos: $ 10.000.000

¿Cómo se juega la Lotería del Meta?

Comprar el billete en un punto autorizado de venta; sólo quienes venden con autorización ofrecen el billete oficial.

Cada billete tiene un número de cuatro cifras (0000–9999) y una serie de 3 cifras; el ganador del premio mayor es la combinación número + serie.

Los billetes se emiten en fracciones (según el plan: 3 fracciones por billete y valor de fracción informado en el plan), lo que permite adquirir desde una porción del premio. Valor de fracción reportado: $4.000 (ver plan de premios).

¿Cómo y dónde reclamar un premio?