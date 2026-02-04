Loterías

Lotería del Meta: números ganadores del sorteo del miércoles 4 de febrero

Por medio de las redes sociales se puede dar seguimiento al sorteo.

Redacción Loterías
5 de febrero de 2026, 3:36 a. m.
Lotería del Meta - 4 de febrero de 2026
El miércoles 4 de febrero de 2026, durante la transmisión nocturna habitual, se llevó a cabo el sorteo de la Lotería del Meta.

En esa jornada, el premio mayor fue para el número 7645 de la serie 117.

Estos son los premios anunciados para la Lotería del Meta:

  • Premio mayor: $ 1.800.000.000
  • 1 seco: $ 300.000.000
  • 1 seco: $ 200.000.000
  • 3 secos: $ 100.000.000
  • 7 secos: $ 50.000.000
  • 10 secos: $ 20.000.000
  • 20 secos: $ 10.000.000

¿Cómo se juega la Lotería del Meta?

  • Comprar el billete en un punto autorizado de venta; sólo quienes venden con autorización ofrecen el billete oficial.
  • Cada billete tiene un número de cuatro cifras (0000–9999) y una serie de 3 cifras; el ganador del premio mayor es la combinación número + serie.
  • Los billetes se emiten en fracciones (según el plan: 3 fracciones por billete y valor de fracción informado en el plan), lo que permite adquirir desde una porción del premio. Valor de fracción reportado: $4.000 (ver plan de premios).

¿Cómo y dónde reclamar un premio?

  • Premios inferiores a $5.000.000: pueden reclamarse en cualquier punto de distribución autorizado a nivel nacional.
  • Premios mayores a $5.000.000: deben reclamarse directamente en la sede de la Lotería del Meta. Según la información pública, la sede administrativa está ubicada en Villavicencio (Calle 38 # 32-37, Centro — Edificio Parque Santander); confirme requisitos y horarios antes de desplazarse.

Noticias Destacadas