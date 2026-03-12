Loterías

Lotería del Meta: sorteo del miércoles 11 de marzo de 2026

Así se desarrolló el más reciente sorteo de la Lotería del Meta.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
12 de marzo de 2026, 3:01 p. m.
Los resultados de la Lotería del Meta el 11 de marzo de 2026.
Los resultados de la Lotería del Meta el 11 de marzo de 2026. Foto: Getty Images y logo oficial Lotería del Meta.

La noche de este miércoles 11 de marzo se llevó a cabo una nueva edición de la Lotería del Meta, la cual es una de las favoritas de los aficionados al mundo de las rifas por sus altos premios.

El sorteo inició como de costumbre a las 10:30 de la noche, pero no fue sino hasta las 11:00 p. m. que se dio a conocer que la persona con el boleto que tiene el número 4641 de la serie 048 es el ganador del premio mayor.

YouTube video XeZKV6KKapo thumbnail

El premio mayor de este importante sorteo entrega un monto total de 1.800 millones de pesos. Sin embargo, aquellas personas que no fueron las ganadoras aún tienen esperanzas de obtener alguno de los premios secos, los cuales son los siguientes:

  • 1 de $300 millones
  • 1 de $200 millones
  • 3 de $100 millones
  • 7 de $50 millones
  • 10 de $20 millones
  • 20 de $10 millones

Para verificar si ganó alguno de estos jugosos premios, se recomienda acudir directamente a la página web oficial de la Lotería del Meta, en donde se encuentra la opción “resultados” y posteriormente dar clic en “consulta tu número”.

Loterías

Lotería Chontico: resultado de las ediciones día y noche del jueves 12 de marzo de 2026

Loterías

Sorteo del jueves 12 de marzo: resultados ganadores de El Sinuano Día y Noche

Loterías

¿Jugó hoy? Estos son los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este jueves, 12 de marzo

Loterías

Lotería La Antioqueñita Día y Tarde: consulte aquí los resultados de este jueves 12 de marzo

Loterías

¿Jugó el Baloto? Verifique si acertó a los número ganadores del sorteo del miércoles 11 de marzo

Loterías

Lotería de Manizales: estos son los resultados de este miércoles 11 de marzo de 2026

Loterías

Super Astro Luna: números ganadores del sorteo del 11 de marzo de 2026

Loterías

¿Es usted? Se busca al nuevo millonario de Colombia: estos son los resultados de la Lotería del Meta

Loterías

Resultado Lotería del Meta hoy, 25 de febrero: número ganador del sorteo 3287

Loterías

Lotería del Meta, miércoles 18 de febrero: repase el número ganador del sorteo 3286

Después de eso aparecerá un formulario que le solicitará digitar el número de sorteo, su número de billete y su número de serie. Una vez colocados estos datos, el sistema le arrojará si usted es el ganador de algún premio.