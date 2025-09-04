Loterías
Lotería del Quindío hoy | Resultados del último sorteo del jueves 4 de septiembre
Esta es una de las loterías con mayor número de participantes en Colombia, pues cuenta con millonarios premios.
Durante varias décadas, las loterías se han convertido en una tradición colombiana que, no solo entretiene a las personas que esperan ganar, sino que, a su vez, representa una esperanza en la vida de miles de personas que sueñan con cambiar su realidad y recibir grandes cantidades de dinero de forma inesperada.
En la noche del jueves, 4 de septiembre se llevó a cabo el sorteo número 2979 de la Lotería del Quindío, que entregará un premio mayor de 2.000 millones de pesos colombianos al afortunado que acierte las cuatro cifras principales y la serie.
En esta ocasión, el premio mayor se le entregará a los participantes que tengan el número 6121 de la serie 120.
La transmisión oficial del sorteo fue emitida a través del canal regional Telecafé y del perfil oficial de Facebook de la Lotería del Quindío, donde cientos de espectadores siguieron en vivo la emocionante jornada.
Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Quindío
- Sorteo del 28 de agosto de 2025: número 1232 de la serie 179.
- Sorteo del 21 de agosto de 2025: número 5659 de la serie 114.
- Sorteo del 14 de agosto de 2025: número 5649 de la serie 088.
El próximo sorteo de la Lotería del Quindío se jugará el día 11 de septiembre de 2025 a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo por televisión y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Quindío.
El plan de premios de la Lotería del Quindío es el siguiente
- Premio mayor: $ 2.000.000.0000.
- 1 seco: $ 300.000.000.
- 2 secos: $ 200.000.000.
- 3 secos: $ 100.000.000.
- 8 secos: $ 50.000.000.
- 10 secos: $ 20.000.000.
- 20 secos: $ 10.000.000.
Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades.
Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.