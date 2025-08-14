Suscribirse

Lotería del Quindío: resultados del sorteo 2976 del 14 de agosto de 2025

Consulte los resultados del sorteo 2975 de la Lotería del Quindío, que juega todos los jueves en la noche.

Redacción Loterías
15 de agosto de 2025, 3:45 a. m.
Lotería del Quindío
Conozca los resultados del más reciente sorteo de la Lotería del Quindío. | Foto: Tomada de: loteriasdehoy.co

El día jueves 14 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 2976 de la Lotería del Quindío, y el número ganador para el premio mayor de $2.000.000.000 fue el 5649 de la serie 088.

Resultados del sorteo 2976 de la Lotería del Quindío

Premio mayor de $ 2.000.000.000

  • Número 5649 de la serie 088.
Resultado LOTERIA DEL QUINDIO Jueves 14 de Agosto de 2025

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Quindío

  • Sorteo del 5 de agosto de 2025: número 0306 de la serie 46.
  • Sorteo del 24 de julio de 2025: número 3598 de la serie 65.
  • Sorteo del 17 de julio de 2025: número 1889 de la serie 182.

El próximo sorteo de la Lotería del Quindío se jugará el día 21 de agosto de 2025 a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo por televisión y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Quindío.

El plan de premios de la Lotería del Quindío es el siguiente

  • Premio mayor: $ 2.000.000.0000.
  • 1 seco: $ 300.000.000.
  • 2 secos: $ 200.000.000.
  • 3 secos: $ 100.000.000.
  • 8 secos: $ 50.000.000.
  • 10 secos: $ 20.000.000.
  • 20 secos: $ 10.000.000.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades.

Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

